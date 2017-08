«Kannten sie die Holz-PR-Aktion ‹Woodvetia›?», wurde die Berner Astrophysikerin mit Solothurner Wurzeln, Kathrin Altwegg gestern Nachmittag auf der Bergstation Weissenstein gefragt. «Nein, bis ich die Anfrage bekam, für eine Holzfigur Modell zu stehen, nicht», sagt sie und lacht herzlich. Es sei ein tolles Gefühl, als Statue verewigt zu werden – insbesondere, wenn man noch lebe.

Seit Donnerstag kann man nun also die Wissenschaftlerin in Lebensgrösse und aus dem Holz der Hagebuche, der härtesten Holzart unserer Gegend, bestaunen. Geschaffen hat sie der Zürcher Künstler Inigo Gheyselinck. Wie Kathrin Altwegg hat er noch 19 andere Schweizer Persönlichkeiten der Vergangenheit und der Gegendwart in Holz verewigt. Insgesamt zwanzig sollen es dieses Jahr noch werden und im November werden dann alle Figuren in Bern anlässlich einer Ausstellung gemeinsam zu bewundern sein. Das erklärte an der gestrigen Enthüllung der Altwegg-Figur Rolf Manser, Leiter Abteilung Wald des Bundesamtes für Umwelt BAFU, welches die PR-Aktion der Schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft unterstützt.