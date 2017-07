Gomm war für Themen verantwortlich, «die einem jederzeit um die Ohren fliegen können», wie Kantonsratspräsident Urs Huber in seiner Würdigung feststellte. Der Jurist führte die Polizei, managte das Sozial- und Asylwesen, den Justizvollzug, die Gesundheitsversorgung. Gomm mochte, wenn es geräuschlos lief. Und das gelang ihm fast immer. Nur selten gab es Fundamentalkritik. National in die Schlagzeilen geriet er mit unschönen Vorfällen im «Lotterknast Schöngrün». «Es war ein Lehrstück, wie die Medien funktionieren, wenn sie mal losgelassen sind», sagt Gomm heute. «Man wächst an der Bewältigung eines solch herausfordernden Ereignisses.»

Grosse Auftritte nicht gesucht

Vielleicht könnte Peter Gomms Name heute über den Kanton hinaus geläufiger sein. Sechs Jahre lang präsidierte der Solothurner die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren. Als höchster Schweizer Sozialdirektor bestimmte er die Ausgestaltung des Sozial- und Asylwesens mit. Gemeinsam mit dem Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser arbeitete er an der Neustrukturierung des Asylwesens. Gomm als höchster Sozialdirektor, der Berner FDP-Mann als oberster Polizeidirektor.

Es liegt wohl an Gomm selbst, dass er schweizweit einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannter ist. Während der Berner Käser ab und an medial eine Debatte lostrat, blieb der Solothurner Gomm zurückhaltend. Vorpreschen, sich mit griffigen Statements exponieren oder knackige Zitate liefern, das war seine Sache nicht. «Wir sind sehr unterschiedliche Typen», sagt der Berner Polizeidirektor Käser.

Der Regierungsrat aus dem grossen Nachbarkanton beschreibt seinen Solothurner Kollegen als «sehr überlegten» Politiker: «Ich schätze Peter Gomms fundierte Dossierkenntnis und seine Fähigkeit zu sehen, was politisch mehrheitsfähig ist. Wir haben sehr lange und sehr gut zusammengearbeitet.»

Immer am Machbaren orientiert

Bevor Gomm mit einem Geschäft in die Öffentlichkeit trat, wartete er auf das richtige Zeitfenster. Er wollte sicher sein, dass das Ergebnis «verhebt». «Ich habe mich immer am Machbaren orientiert», sagt Gomm. Bezeichnend: Er selbst sieht nicht die «Lotterknast»-Affäre als Tiefpunkt seiner Amtszeit. Schlimmer war für ihn, dass das Volk die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer bachab schickte. Der Taktiker hatte sich verkalkuliert.

Egerkingen, Deitingen, Gretzenbach, Laupersdorf. Wo der Kanton Asylzentren eröffnen wollte, da wehte dem Sozialdirektor nicht selten ein frischer Wind entgegen, auch wenn er am Ende fast alle Asylunterkünfte durchbrachte und einen reibungslosen Betrieb garantierte. Es gab Abende, da stand Gomm vor Sälen voller aufgebrachter und aufgeregter Bürger. «Wer da mit persönlichen Angriffen nicht umgehen kann, hat in diesem Amt nichts zu suchen», sagt Gomm.

Red und Antwort zu stehen sei in solchen Situationen zentral, auch wenn es keine Lorbeeren zu holen gilt. Gomm aber lässt auch durchblicken, dass solche Auftritte, eine fremdbestimmte Agenda und der Termindruck mit der Zeit auch an einem Politiker nagen: Man dürfe nicht unterschätzen, wie sehr es fordere, permanent präsent sein zu müssen – geistig und körperlich, blickt er am schwarzen Bürotisch zurück.

Neue Freiräume geniessen

Bald wird Peter Gomm neue Freiräume geniessen. Im Herbst wird er zweieinhalb Monate nach Südamerika reisen. Was danach kommt, darüber macht er sich noch keine Gedanken. Vor dem 1. Januar 2018 lässt er Anfragen offen.

Zuerst aber wird Peter Gomm so oder so noch seine Bilder in seinem Büro abhängen müssen. Und wenn dann wirklich alles vorbei ist, werden trotz aller Gelassenheit die Emotionen kommen, davon ist er selbst überzeugt. «Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche», sagt Peter Gomm – noch immer entspannt.