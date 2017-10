Der Kanton hat bereits eine erste Lehre aus der gestern präsentierten Studie gezogen. Er startet eine Informations- und Sensibilisierungskampagne, damit Firmen die Bedenken genommen werden und Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Gemeinsam mit dem kantonalen Gewerbeverband und der Handelskammer hat der Kanton einen Flyer lanciert, der an Unternehmen verteilt werden kann. Er enthält die wichtigsten Informationen. Zudem überprüft der Kanton in den bestehenden Strukturen eine Beratungs- und Begleitungsstelle aufzubauen, an die sich Arbeitgebende bei Fragen und Problemen wenden können.

Geprüft werden noch weitere Verbesserungensmassnahmen, die die Studie vorschlägt:

Für Firmen, die Flüchtlinge einstellen, sollen Einarbeitungszuschüsse geprüft werden.

Im neuen kantonalen Integrationsprogramm, dem sogenannten KIP II, will der Kanton stärker auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt fokussieren. Das Programm beginnt 2018.

Die Sprachkurse könnten für verschiedene Zielgruppen ausgebaut und auch nach einer Ablösung von der Sozialhilfe finanziert werden.

Niederschwellige Ausbildungsangebote für Personen über 25 Jahren sollen aufgebaut werden. Bereits 2018 werden, wenn der Bund zustimmt, Integrations-Vorlehren angeboten.

Damit die Arbeitssuche gelingt, sollte das Coaching von Flüchtlingen auf- und ausgebaut werden. Weiter sollte das Migrationsamt ein Schreiben mit Informationen zum administrativen Ablauf ausstellen, das Bewerbungen beigelegt werden kann.