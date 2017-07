Es sind Sommerferien, die Kinder wollen raus, doch es regnet. Was tun? Brunchen gehen. Am besten an einem familienfreundlichen Ort, wie im Restaurant Pavillon oder im Bloomell Coffeehouse , beide in Olten. Immer am Sonntag bietet das «Pavillon» einen Family Brunch an. Im «Bloomell» kann man jeden Tag «zmörgele». Im Anschluss geht der Sonntagsausflug ins Oltner Naturmuseum. Derzeit kann dort unter anderem eine Fotoausstellung über die «Farben der Erde» bestaunt werden. Praktisch fürs Familienbudget: Kinder und Jugendliche sind gratis.

Für die Grösseren lohnt sich auch ein Besuch beim Seilpark Balmberg bei Günsberg. Der Kletterpark ist offen für alle ab 4 Jahren und bietet zehn Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an.

In der Region Solothurn gibt es die «Milchstrasse» beim Zelglihof in Biezwil . Dort kann übrigens auch gebruncht werden – ein Besuch ist also bei jedem Wetter möglich.

Seit einem Jahr können Eltern mit ihrem Nachwuchs im Wolfwiler Wald genau dies tun. Der Elfen- und Wichtelweg Wolfwil lockt mit verschiedenen 20 Posten. Der Weg ist 5,5 Kilometer lang, es gibt auch eine kürzere Variante von nur 2 Kilometern. Er ist von Anfang Mai bis Ende Oktober tagsüber immer begehbar und für Kinderwagen geeignet. Schon etwas länger gibt es den Holzweg in Balsthal/Holderbank und den Zwergliweg in Gänsbrunnen. Egal, wohin der Ausflug geht, die Badi Moos in Balsthal verspricht Abkühlung für gross und klein.

Einen Regentag mit Popcorn, Freunden und einem guten Film zu Hause verbringen? Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt noch sooo viele andere Schlecht-Wetter-Aktivitäten. Wie wäre es mit Bowlen im Bowlingcenter Trimbach oder dem Freizeitcenter Bellach ? Alternativ kann dort auch Billard gespielt werden. Oder Darts. Wers Süsses mag, kann vor (oder nach) dem Besuch in Trimbach einen Abstecher in den Wernli-Laden an der Baslerstrasse machen. Wohl eher vorher. Dann werden die angefutterten Kalorien beim anschliessenden Bowlen schön verbrannt.

Der Tipp schlechthin (und damit auch keine grosse Überraschung): «Böötle» in der Aare oder schwimmen. Dafür müssen wir Solothurn gar nicht in die Bundeshauptstadt oder gar noch weiter fahren: Von Grenchen nach Solothurn nach Olten und weiter ins Niederamt hinunter lässt es sich auf der hiesigen Aare prima planschen. Ein paar Bierchen kühl stellen, Freunde aufgabeln, Gummiboot einpacken und los gehts. Wichtig für alle Hauttypen, die schnell rot werden und solche, die es nicht werden wollen: unbedingt Sonnencreme einpacken.

Nein, der Tipp in eines der diversen Fitnessstudios der Region zu gehen, wird hier nicht präsentiert. Übrigens: Mittlerweile gibt es sogar welche, die sind nur für das weibliche Geschlecht, etwa in Olten und bald in Boningen. Unsere Alternativen: Minigolfen im Café Hallenminigolf in Olten . Der ultimative Schlechtwettertipp ist aber der Folgende: Bei leichtem bis mittlerem Regen lässt es sich am besten Längen schwimmen in einer Badi, dann ist sie fast menschenleer. Zur Auswahl stehen Olten, Solothurn, Zuchwil, Schönenwerd, Balsthal und noch einige mehr . Wir habens getestet, es ist empfehlenswert. Aber Achtung: Sobald sich ein Gewitter zusammenbraut, schnell aus dem Wasser. Wer die beiden Tipps gleich kombninieren will: Im Schwimmbad Eichenholz in Derendingen gibt es auch eine Minigolfanlage.

Der offensichtlichste Vorschlag an dieser Stelle wäre wohl das 1000er-Stägeli zwischen Aarburg und Boningen. Wer nicht so gerne die 1150 Stufen hinaufschnauft, für den gibt es viele Alternativen zum Auspowern: Mit den Inline-Skates oder dem Velo von Olten übers Gheid bis nach Wangen und dann der Dünnern entlang zurückfahren. Wer hoch hinaus will, für den empfiehlt sich der Engelberg zwischen Dulliken und Walterswil auf einer Höhe von 702 Meter über Meer, der Weissenstein oder der Grenchenberg. Verschiedene Routen fürs Rennvelo, Bike oder den Wanderer führen hinauf. Ebenso einen Abstecher wert ist einer der zahlreichen Vita-Parcours in der Region: Es gibt verschiedenen Übungen pro Station.

Zugegeben, unsere Region bietet weder ein Wellnesspark noch ein Spa oder ein Thermalbad, zumal es jenes in Lostorf schon länger nicht mehr gibt. Entspannen lässt sich aber auch in einem Fitnesscenter. Nämlich bei einer Massage, die es am besten zu zweit zu geniessen gilt, weil frisch verliebt. Ein Abo braucht man dafür nicht, ein Tageseintritt reicht. Den gemütlichen und erholsamen Nachmittag (oder Feierabend) rundet ein romantisches Candle-Light-Dinner ab.

Händchen halten, verliebte Blicke austauschen, genüsslich ein Glacé teilen und durch den Bally Park in Schönenwerd spazieren. Anschliessend ein Picknick unter einem Schatten spendenden Baum machen. Romantisch, nicht? Wem dies nicht reicht, macht einen Abstecher ins Autokino im Oltner Industriequartier. Dieses und nächstes Wochenende werden dort bis spätabends Filme gezeigt. Soll es noch was zu essen geben, wartet die Terrasse im «Lungomare» inklusive Sonnenuntergang, danach ein Schlummertrunk im «Sisième» mit Ausblick über die Stadt.

Tipps für Generation Ü50

Bei Sonnenschein

«E Huet, e Stock, e Rägescherm ond vorwärts, röckwärts, siitwärts, marsch.» Oder wie ging das noch mal? Auf jeden Fall ist Wandern unser Tipp. Entweder entlang des Schriftstellerwegs in Olten – okay, diese Route ist zumindest sportlich nicht anspruchsvoll. Die sportlichere Alternative: auf den Roggen ob Oensingen, dann Richtung Roggenflue und weiter in die Bergwirtschaft zur Alp, zum Genussgasthaus Tiefmatt in Holderbank. Wer noch nicht genug gewandert ist, setzt seine Reise bis in die Blüemlismatt ob Egerkingen fort. Auch empfehlenswert: die Stadtführungen in Solothurn.





Im Regen

Unser Schlechtwetter-Programm führt ins Niederamt – zumindest zum Teil. Genauer nach Gretzenbach zum Getränkehandel Brunner. Zu den Ladenöffnungszeiten kann direkt im Laden Wein degustiert werden. An einem verregneten Donnerstag empfiehlt sich auch ein Besuch im Oltner Restaurant Waadtländerhalle. Immer am vierten Tag in der Woche wird dort nämlich gejasst. Passend dazu eine währschafte Röschti, die nach den verschieden Oltner Fasnachtszünften benannt sind. Aber auch in den anderen Beizen des Kantons gibt es Jassrunden.