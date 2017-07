Markus Flury, Gemeindepräsident von Oensingen, sieht die Fusion im Bernischen als eine Chance: «Für die ganze Region ist das eine Verstärkung gegenüber den grossen Ballungszentren wie Bern, Basel und Zürich.» Denn, so erklärt Flury: «Wenn wir gemeinsam auftreten können, haben wir mehr Gewicht.»

Oensingen arbeitet zusammen mit Wangen an der Aare, Wiedlisbach, Niederbipp und Wangenried am regionalen Entwicklungskonzept. «Vor allem bei der Verkehrsplanung wird schon jetzt zusammengearbeitet, und die Gemeinden haben gewisse Vereinbarungen abgeschlossen», so Flury.

Da er sein Amt am 1. August abgibt, wird er nicht mehr mitbestimmen dürfen. «Es fragt sich, wie die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen wird», so der abtretende Gemeindepräsident. «Ich hoffe aber schwer, dass das, was in den letzten acht Jahren aufgebaut wurde, vertieft und weiterhin gepflegt wird.» Die Gemeinden seien auf Zusammenarbeit angewiesen. «Nur gemeinsam sind wir stark», sagt Markus Flury.