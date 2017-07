Ein strategischer Denker

Den zurücktretenden Peter Gomm lobte Huber als "kreativen Regierungsrat", der immer nach neuen Lösungen gesucht habe. Dabei habe er - wie bei seinen sportlichen Betätigungen - eine gerade Linie verfolgt und auf Fairness geachtet.

So habe sich die Kantonspolizei auf eine unaufgeregte und klare Haltung des Departementsvorstehers verlassen können und habe von ihm auch Rückendeckung erhalten, wenn sie es verdient habe.

In der Asylpolitik sei es Gomm gelungen, eine "halbwegs gesittete Diskussion" herbeizuführen, auch wenn nach wie vor nicht alle Freude hätten an einer Asylunterkunft.

Auch in der Spitalversorgung habe der Kanton Solothurn seine Aufgaben gemacht. Das "Tüpfchen auf dem i" sei das klare Ja des Volkes zum Neubau des Bürgerspitals Solothurn gewesen.

Eine wichtige Rolle gespielt habe der SP-Regierungsrat auch in der Sozialdirektorenkonferenz. So sei er massgeblich beteiligt gewesen an der Revision der SKOS-Richtlinien.

Beeindruckt habe ihn die strategische Denkweise von Gomm, dem aber das Tagesgeschäft und die Details ebenso wichtig gewesen seien, sagte Huber. Gomm sei sich immer bewusst gewesen, dass bei einer schlechten Umsetzung einer guten Idee am Schluss nur das Schlechte übrig bleibe.

Zur Feier des Tages hatte Ratspräsident Urs Huber mit einer "eisernen Regel" gebrochen und war mit einer Krawatte zur Ratssitzung erschienen - als Sozialdemokrat standesgemäss einer roten. Noch an der Präsidentenfeier hatte er versichert, sich niemals ein solches Ding um den Hals zu binden.