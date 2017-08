Als Ort der Auseinandersetzung von Gegenwart und Vergangenheit müssen sich die Museen ständig verändern und anpassen. Inventarisierung, Digitalisierung, Restaurierung und Konservierung sind die museumstechnischen Probleme, welche — für das Publikum mehr oder weniger unsichtbar — im Hintergrund ablaufen. Events, Sonderausstellungen, Kooperationen mit auswärtigen Institutionen und Personen sind das, was alle sehen und auch die Besucherzahlen drastisch beeinflussen können. Wir wollten es einmal genauer wissen und untersuchten die Besucherzahlen der wichtigsten Museen des Kantons.

Voraussetzungen verschieden

Mit Abstand am meisten Besucher haben das Naturmuseum Solothurn und darauf folgend das Museum für Musikautomaten in Seewen. Da stellt sich wohl manch einer die Frage, ob ausgestopfte Tiere und Musikautomaten solch grosse Publikumsmagneten sind. Doch dahinter steckt mehr: Das Naturmuseum Solothurn geniesst eine hervorragende Lage am passantenreichen Klosterplatz und glänzt immer wieder mit Sonderausstellungen, die zusammen mit der Dauerausstellung und den Aquarien nicht nur Kinder und Schulklassen, sondern Interessierte aus allen Generationen zu sich lockt. Das Museum für Musikautomaten im schwarzbübischen Seewen hingegen ist eines der vier bundeseigenen Museen — darunter sogar das Meistbesuchte. Die einzigartige und international bedeutende Sammlung an Musikautomaten zieht nationale und internationale Gäste an. Was aber bei beiden Museen attraktiv ist, sind Sonderanlässe, wie etwa Matinées und Mittagsführungen.