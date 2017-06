«Etwa eine Stunde» daure das Aufladen eines Elektroautos, schätzen deutsche Touristen an der Autobahnraststätte Deitingen Nord. Sie sind mit dem Car auf einer Reise. An der Raststätte machen sie Pause und sehen zu, wie sich eine Gruppe von Menschen um eine Tanksäule versammelt. Die Touris bestaunen auch Teslas und Elektroautos, die hier aufgeladen werden. Bei der Tanksäule handelt es sich um die neuste Schnellladestation der AEK Energie AG, die am Montag eingeweiht wurde. Bis ein Elektroauto aufgeladen ist dauert es aber nicht eine Stunde, sondern rund 20 Minuten. Tanken an der Schnellladestation geht ungefähr zehnmal schneller als das Aufladen zu Hause.

Die Tanksäule an der Raststätte Deitingen Nord ist die dritte Ladestation der AEK im Kanton Solothurn. Vorerst seien keine weiteren geplant, so AEK-Chef Walter Wirth. Aber: «Wir beobachten den Markt.» Werde die Nachfrage an Elektroautos grösser, so brauche es auch mehr Ladestationen.

Im Moment wachsen die Verkaufszahlen zwar nicht mehr. «Wir rechnen aber damit, dass die Nachfrage wieder steigt», so Wirth. In zwei bis drei Jahren gebe es nämlich wieder neue Modelle, auf welche Interessierte noch warten.