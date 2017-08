Morgen Mittwoch hat Aline Sury ihren ersten Schultag an der Kantonsschule Solothurn. Vor sechs Jahren traf der Journalist der Solothurner Zeitung sie zum ersten Mal, damals als frischgebackene Erstklässlerin in Flumenthal. Während eines Jahres begleiteten wir die Schülerin und berichteten über ihren neuen Lebensabschnitt, über die Herausforderungen mit den Hausaufgaben, das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrerinnen, den Stellenwert von Schulnoten, das Übertrittsverfahren in die nächste Klasse.

Die scheue Aline bewegte sich mit grossen Schritten durch den Klassenalltag und gewann rasch an Selbstvertrauen. Der intensive Entwicklungsprozess der eifrigen Schülerin setzte sich in den folgenden Jahren fort.

Wunsch der Kinder berücksichtigen

Inzwischen überragt der Knirps von damals ihre Mutter Sandra Sury in puncto Körpergrösse. Auch der Intellekt ist gewachsen. Im vergangenen Jahr spurte Aline Richtung Progymnasium ein. Für die Schülerin, die stets Spitzenleistungen erbringt und einen grossen Wissensdurst hat, ist es der folgerichtige Weg.

Sandra Sury betont, dass Aline sich selber für den Weg in die Sek P entschieden hat. Die Eltern unterstützten die Tochter in ihrem Beschluss. Der Wunsch des Kindes beim Übertritt in die Sekundarschule muss berücksichtigt werden, darauf pocht die Lehrerschaft. Im Unterleberberg wollte eine Schülerin, die eigentlich Sek-P-Reife erlangt hatte, den Unterricht in der vertrauten Umgebung fortsetzen, statt täglich nach Solothurn zu fahren. Sie besucht weiterhin die Sek E.