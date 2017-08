«Als sie noch sehr klein war, wollten wir es mit der Kita-Dauer nicht übertreiben», sagt Helge Schuch. Er und seine Frau Alexandra Te Posso haben eine mittlerweile zwei Jahre und fünf Monate alte Tochter – Isabelle Josephine. Sie gaben sie in Zuchwil in die Kita, als sie sieben Monate alt war. Damals noch für vier Halbtage. Mittlerweile haben sie das Kita-Pensum aufgestockt.

Die 42-jährige Mutter ist mit ihrem Arbeitspensum von 60 auf 70 Prozent hoch. Zwei Tage arbeitet sie in Zürich, drei Halbtage zu Hause in Zuchwil im Bereich «Learning and support». Helge Schuch (52) arbeitet nach wie vor zu 80 Prozent in Biel. So geht Isabelle Josephine seit diesem Sommer drei halbe und einen ganzen Tag in die Krippe.