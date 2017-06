Der Türke habe dem Opfer bei der Auseinandersetzung am Patriotenweg am Abend des 25. März 2014 vorsätzlich mit einem Messer verletzt, teilte die Solothurner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Angeklagte habe dabei den Tod des Geschädigten gewollt oder in Kauf genommen. Der Beschuldigte hat sich deshalb wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor Gericht zu verantworten.

Eine Passantin hatte den schwerverletzten Mann aufgefunden. Der Angeklagte stellte sich zwei Tage nach der Bluttat bei den Strafverfolgungsbehörden.

Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern steht noch nicht fest. (sda/naj)