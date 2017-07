Der «Maskenmörder von Dulliken» kommt so schnell nicht in Freiheit, wie er gerne möchte: Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn hat seine Beschwerde gegen einen Entscheid des Departements des Innern abgewiesen, das eine vorzeitige bedingte Entlassung abgelehnt hat. Der Serbe, der am 4. Januar 2000 zusammen mit drei weiteren Beteiligten einen blutigen Raubüberfall auf das Restaurant Löwen in Dulliken verübt hatte, sitzt seit dem 14. Januar 2000 hinter Gittern, derzeit in der Justizvollzugsanstalt Solothurn in Deitingen.