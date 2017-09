Er ist als assoziierter Professor an der Medizinischen Fakultät und als Wissenschaftlicher Projektleiter am Institut für Sozial- und Präventivmedizin tätig, wie die Solothurner Staatskanzlei am Montag mitteilte.

Fenner wird neben seiner Aufgabe als Kantonsarzt weiterhin als Titularprofessor an der Universität Bern wissenschaftlich tätig sein. Er übernimmt die Aufgabe im Kanton Solothurn am 1. Dezember und löst Christian Lanz ab, der im Oktober zur Solothurner Spitäler AG wechselt. (mgt)