Zwischen Dezember 2014 und März 2016 soll der Mann so mindestens 20 Männern und Frauen geholfen haben. Gemäss der Polizei waren die betroffenen Prüflinge albanischer, kosovarischer, mazedonischer und schweizerischer Staatsbürgerschaft. Ob der Kosovare in weiteren Regionen aktiv war, ist derzeit noch unklar.

«Wir hatten einen Hinweis, der die polizeilichen Ermittlungen in Gang setzte», sagt Polizeisprecher Andreas Mock gegenüber dieser Zeitung. Im März 2016 habe man zunächst zwei Personen dingfest machen können. Dass nun ein Strafverfahren gegen so viele Personen laufe, sei das Ergebnis langwieriger Ermittlungen, bei denen immer wieder neue Personen ins Spiel kamen und bei denen man unter anderem mit Berner Behörden zusammengearbeitet habe. «Eins ergab das andere», so Mock.

Probleme mit der Sprache

Wo der Beschuldigte seine Dienste angeboten hat, dazu macht die Polizei keine weiteren Angaben. Mock erklärt lediglich, die Prüflinge hätten in den meisten Fällen über «mangelnde Sprachkenntnisse verfügt». Tatsächlich gibt es bisher unbestätigte Hinweise, wonach die zuerst aufgeflogenen Personen im Prüflokal vor allem dadurch aufgefallen sind, dass sie nur schlecht Deutsch sprachen.

Befürchteten die Prüflinge, sie würden an den sprachlichen Hürden scheitern? Seit dem Jahr 2006 kann die Theorieprüfung nur noch in den Landessprachen und auf Englisch absolviert werden. Im Kanton Solothurn geht diese Regelung, die unterdessen landesweit gilt, auf einen Beschluss des Kantonsrats zurück. Vorstösse aus den Reihen von SVP und CVP forderten, die Theorieprüfung nicht mehr in fünf weiteren Sprachen wie Albanisch oder Türkisch anzubieten. Die Reduktion des Angebots sollte nicht zuletzt Motivation sein, rasch eine Landessprache zu lernen.

Der betrügerische Kosovare und seine Kunden müssen sich nun vor den Strafbehörden verantworten. Man führe eine Strafuntersuchung wegen Betrugs und Erschleichens einer Bewilligung, bestätigt Cony Zubler von der Solothurner Staatsanwaltschaft. «Das entsprechende Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.» Zudem müssen die aufgeflogenen Prüflinge wohl die theoretische Fahrprüfung nachholen.