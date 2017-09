Grünes Licht für Pilotprojekt

Dieses Pilotprojekt, das im Kanton noch weiter ausgeweitet werden kann, ermöglicht es, Asylsuchende vom ersten Tag an zu beschäftigen, sie in die hiesige Kultur einzuführen, ihnen erste Sprachkenntnisse zu vermitteln und eine Art Gegenleistung für den Sozialhilfebetrag zu leisten. «Danach können diese Menschen bereits mit einer gewissen Qualifikation und Grundkenntnissen in die bestehenden und bewährten Programme in der Region eingewiesen werden, die sie für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren», sagt Beatrice Sterki.

Denn für diese bestehenden Programme würden gewisse Voraussetzungen an die deutsche Sprache gestellt. Hier könne das Pilotprojekt eine niederschwellige, unkomplizierte Grundlage liefern. Sterki: «Wir freuen uns, dass sowohl das Amt für soziale Sicherheit ASO als auch der Verband der Einwohnergemeinden VSEG unser Pilotprojekt unterstützen».

Während einer begrenzten Zeit sollen 20 Asylsuchende primär im Projekt «Alles aus einer Hand» halbtags in «nachhaltiger Lebensmittelproduktion» unterrichtet werden, wie es im Projektbeschrieb heisst. Dabei sollen nicht nur die selber im Klostergarten angebauten Früchte und Gemüse verkauft bzw. verarbeitet werden, sondern auch solche, die bei Landwirten in der Region geerntet werden. Konkret Ware, die zum Beispiel wegen farblichen, formlichen oder anderen «Fehlern» schlecht verkäuflich ist.