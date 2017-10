Crown Kocher sitzt auf der Couch und sieht in die Kamera. Im schwarz-weiss gestreiften Gefängnisoutfit, so wie seine Fans den Entertainer kennen und lieben. Doch zu lachen gibt's dieses Mal nicht viel, denn der Kultrocker der dieses Jahr wieder auferstandenen Band wendet sich mit einer wichtigen Botschaft an seine Fans: «Wir haben hier eine Demo-CD mit zwölf neuen Songs, die wir gerne aufnehmen würden.» Das Problem: Die Aufnahme kostet einen ganzen Batzen Geld – Geld, das die Band so nicht hat. 10'000 Franken sind dafür nötig. «Wir brauchen rund 8'000 Franken für die Aufnahmen, Mixing & Mastering in einem professionell arbeitenden Tonstudio, sowie 2'000 Franken für die Produktion der CD’s.»

Doch die Plattenfirma der Killer will kein Geld für eine neue CD investieren. «Dies nicht zuletzt aufgrund des totalen Overkills an Bands und musikalischen Veranstaltungen, sowie der zunehmenden Tendenz des kostenlosen Downloads von Musiktiteln.» Aus diesem Grund hat sich die Band dazu entschlossen, einen Crowdfundingaufruf zu starten, mit dem das nötige Geld für das Album eingenommen werden soll. «Natürlich», räumt Kocher im Video ein, «könnten wir in irgend ein Pannenflickerstudio gehen und Amateuraufnahmen machen. Aber das würde uns nicht gefallen und euch schon gar nicht.» Der Rocker weiss, wovon er da spricht. Bereits vier Alben hat die 1979 gegründete Band produziert. 2012 löste sich sie sich zwar auf – aber nur vorübergehend: Denn seit diesem Jahr rockt Gründungsmitglied Kocher mit vier anderen Männern unter gleichem Namen wieder die Bühnen der Schweiz.