Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 2014 habe in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung des Finanzhaushalts eingeleitet werden können, teilte Finanzdirektor Roland Heim (CVP) am Donnerstag vor den Medien in Solothurn mit.

Der Regierungsrat rechnet bei Ein- und Ausgaben von je rund 2,2 Milliarden Franken erneut mit einem operativen Ertragsüberschuss von 29,1 Millionen Franken. Weil der Kanton die Schulden in der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) abzahlen muss, weist der Voranschlag letztlich einem Überschuss von 1,8 Millionen Franken aus.