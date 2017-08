In diesen Tagen ist es vorbei mit der Ruhe im Lagerhaus in Zweisimmen. Die beiden Brass Bands des Solothurner Blasmusikverbandes (SOBV) sind hart am Arbeiten. Die B-Band unter der Leitung von Simon Schwizer feilt am Zusammenspiel und dem Klangausgleich mit einem Choral.

Die Arbeit lohnt sich, das Einmaleins des Zusammenspiels muss immer erarbeitet werden. Das ist auch bei den viel routinierteren Bandmitgliedern der A-Band nicht anders. Dirigent Andreas Koller gibt sehr genaue Anweisungen, was wie zu spielen ist. Wirklich beeindruckend, wie hier konzentriert gearbeitet wird.

Nach der Gesamtprobe folgt die Registerprobe, in der Finessen der Technik und Dynamik geprobt werden. Die sieben Registerleiter, alle selbst Meister ihres Fachs, leiten die Jugendlichen mit einer guten Mischung zwischen Hartnäckigkeit und Spass motivierend an. Ein Augenschein in der Registerprobe lässt so vielfältige, methodische wie pädagogische Tricks erkennen, dass man gut nachvollziehen kann, dass diese Proberei riesigen Spass macht. Ergänzend dazu können die Jugendlichen Einzelunterricht bei Stefan Frei geniessen. So werden sie auch in ihrem persönlichen Niveau geschult und gefördert.