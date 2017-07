Anwälte in der ganzen Schweiz forderten mehr Transparenz, so auch der Solothurner Rémy Wyssmann aus Kriegstetten, inzwischen auch SVP-Vertreter im Kantonsrat. Doch daraus dürfte vorderhand nichts werden. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die IV-Stelle nicht zur Herausgabe von Daten zu den Gutachter-Entscheiden verpflichtet ist.

Statistik existiert nicht

Im Kanton Solothurn hatte die IV-Stelle im Zeitraum von 2012 bis 2014 zwar knapp 1400 Aufträge an insgesamt 120 Gutachter vergeben, aber auch hier wurde die Hälfte der Fälle von einem kleinen Kreis von neun Gutachtern beurteilt – darunter grössere Institutionen wie das ärztliche Begutachtungsinstitut ABI in Basel, aber auch einzelne Ärzte. Im Auftrag eines Mandanten, der ebenfalls vom ABI begutachtet werden sollte, verlangte Anwalt Wyssmann Auskunft, in wie vielen der 161 von der IV-Stelle aufgelisteten Fälle das ABI eine Arbeitsunfähigkeit attestierte, die einen Rentenanspruch begründet. Er stützte sich dabei auf das Öffentlichkeitsgesetz.