Fritz Mustermann, 47, ist in einer schwierigen Lebensphase. Vor drei Jahren ist seine Ehe zerbrochen, die Frau mit den Kindern in den Kanton Zürich gezügelt. Kurz darauf erlitt er einen Töffunfall, von dem er sich nur schwer erholte. Die Schmerzen versuchte er abwechslungsweise mit Schmerzmitteln und Alkohol zu betäuben. Bald darauf verlor er seine Arbeitsstelle. Ersparnisse hat er keine mehr, und so landet er nun in Kürze bei der Sozialhilfe – sobald die Arbeitslosenunterstützung ausläuft. Was er an Energie noch hat, steckt er in den Widerstand gegen den abschlägigen Rentenbescheid der IV.

Jetzt steht Fritz Mustermann am Bahnhof Solothurn vor einer Tür beim Bahnhofsgebäude am Gleis 1 und zögert. Seine Personalberaterin beim RAV, der Regionalen Arbeitsvermittlungsstelle, hat für ihn einen Termin bei der Case-Management-Stelle vereinbart. «Wenigstens kennt mich hier keiner», denkt Mustermann und läutet.

Zusammenarbeit – und dennoch unabhängig

«Unser Standort, komplett anonym, ist ein Faktor für den Erfolg. Am Bahnhof kann schliesslich jeder sein. Viel wichtiger sind unsere enge Begleitung der Klienten und unsere Kenntnisse der Sozialversicherungen, ohne dass wir Teil dieser Systeme sind. So sind wir neutral», sagt Lorenzo Aliano.