Die Bevölkerungszahl des Thiersteiner Dörfchens Zullwil stieg während des Kongresses mit einem Schlag um ein Drittel. Aus dem restlichen Schwarzbubenland, von Basel her und über den Passwang kamen rund 300 Menschen in die Gemeinde am Gilgenberg.

In den grosszügigen Räumlichkeiten der Kohler Holzbau AG sassen Gemeindepräsidenten, Kantonsräte und vor allem viele Unternehmer beieinander.

Der 2. KGV-Kongress befasste sich damit, wie die Digitalisierung die Welt der KMU verändert. (mgt)