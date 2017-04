Erstmals in der Geschichte des Kantons Solothurn gewannen die Grünen am Sonntag einen Sitz im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat. Kantonsrätin und Umweltjuristin Brigit Wyss aus Solothurn erhielt 30'304 Stimmen. Vor vier Jahren war die ehemalige Nationalrätin im zweiten Wahlgang für einen Regierungssitz unterlegen. Wyss war 2010 auch Sprengkandidatin für den Bundesrat gewesen.

Die Grünen bejubelten den im Kanton als "historisch" wahrgenommenen Wahlsieg von Wyss. Nun seien "zwei links-grüne Frauen in der Regierung - auf in die grünere Zukunft", schrieb die Partei auf Twitter. Für Parteipräsident Felix Wettstein war klar gewesen, dass die Chance auf eine Zweiervertretung von Links-Grün noch nie so gross gewesen sei. Die Grünen halten im Kanton einen Wähleranteil von rund 7 Prozent.