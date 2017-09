Im Vergleich etwa zu den Krankenkassenprämien ist es natürlich schon fast ein Klacks, aber immerhin: Der Stromverbrauch kann in einem durchschnittlichen Haushalt ohne weiteres mit 1000 Franken und mehr pro Jahr zu Buche schlagen. Die Entwicklung des Strompreises spielt also nicht nur für die Grossverbraucher in der Industrie, sondern auch für das private Haushaltbudget durchaus eine Rolle.

Nachdem sämtliche Netzbetreiber ihre Tarife für das nächste Jahr festlegen und der Aufsichtsbehörde ElCom (eidgenössische Elektrizitätskommission) melden mussten, gibt es dazu keine guten Nachrichten: Der Grossteil der landesweit rund 650 Netzbetreiber passt die Tarife nach oben an, wenn auch moderat. Der Durchschnittspreis liegt bei 20,4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Ein typischer Haushalt mit einem Verbrauch von 4500 kWh muss so 2018 mit einer Stromrechnung von rund 920 Franken rechnen, zwei Prozent mehr als im laufenden Jahr.

Viele Solothurner, vor allem im oberen Kantonsteil, werden tiefer in die Tasche greifen müssen. Der grösste Anbieter AEK (Aare Energie AG), der 28 Gemeinden mit rund 40'000 Einwohnern versorgt, verbannt Strom aus fossilen Energieträgern ganz aus dem Portfolio und setzt bereits beim Standardprodukt auf 100 Prozent erneuerbare Energie mit Umwelt-Zertifikat. Das ist sicher ganz im Sinn der Umsetzung der neuen Energiestrategie, hat aber auch seinen Preis: Die von der Regio Energie versorgten Hauptstädter zum Beispiel bezahlen nächstes Jahr mit 18.86 Rappen pro Kilowattstunde deutlich weniger für den Strom als die AEK-Kunden in den umliegenden Gemeinden mit 22.53 Rp./kWh.

Alle hier publizierten Preise entsprechen den Angaben der ElCom, die sich auf ein durchschnittliches Verbrauchsprofil mit einem bestimmten Mix aus billigem Nacht- und teurerem Tagstrom und das jeweilige Standardangebot beziehen. Sie weichen zum Teil leicht von den Zahlen ab, die von den Anbietern selber veröffentlicht wurden.

Ökostrom im Trend

Bei vielen Energieversorgern kann der Kunde aus mehreren Angeboten mit verschiedenem Strommix wählen (z.B. «grau» mit hohem Kernenergieanteil und «grün» mit ausschliesslich erneuerbaren Energien und hohem Solaranteil). In der Regel handelt es sich beim Standardangebot bereits um ein Produkt mit ökologischem Mehrwert. Bei der Solothurner Regio Energie zum Beispiel stammt der Strom des Standardangebots «so regional» zu 60 Prozent aus hauptsächlich regionaler Wasserkraft, rund 35 Prozent aus der Stromproduktion der Kehrichtverbrennungsanlage Kebag in Zuchwil und einem kleinen Teil Solarstrom.