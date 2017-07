Es gibt Paragrafen und Regeln, die unweigerlich mit einer Person verbunden sind. Auch die soeben erlassene «Weisung zu Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern» des kantonalen Personalamts ist so ein Fall. Die Anordnung geht auf Marcel Gehrig zurück, hinter vorgehaltener Hand bezeichnen sie manche in der Solothurner Verwaltung darum als «Lex Gehrig». Der Chef des Steueramts war es, der mit seinem privaten Engagement für Schlagzeilen sorgte.

Vor drei Jahren stand er im Kreuzfeuer der Politik. Gehrig sass bei Berner Casino-Unternehmen im Verwaltungsrat. Dafür erhielt der oberste Steuerbeamte Solothurns gemäss nie dementierten Schätzungen rund 80'000 Franken pro Jahr. Die Mandate waren zwar ordentlich bewilligt worden und der Regierungsrat konnte «keine Anzeichen ausmachen», dass sein Brotjob unter der Nebentätigkeit leide. Trotzdem ist Gehrig unterdessen von seinen Ämtern zurückgetreten. Die öffentliche Kritik habe für ihn dabei «überhaupt keine Rolle gespielt», versicherte er.

FDP-Mann schaut genau hin

Politisch jedoch hatte die Geschichte noch ein Nachspiel. Die FDP forderte im Kantonsrat mittels Auftrag, dass Kantonsangestellte periodisch melden müssen, welchen Ämtern sie in ihrer Freizeit nachgehen, wie viel Zeit sie dafür benötigen und wie viel Geld sie dabei verdienen. Das Parlament hat dem Anliegen im November 2015 zugestimmt. Zentraler Punkt war für die FDP in der Debatte, wie viel Geld die Staatsangestellten in ihrer Freizeit verdienen. Denn allfällige Interessenkonflikte und den zeitlichen Aufwand ihrer Nebenbeschäftigungen müssen Angestellte bereits seit Jahren offenlegen.

Nachholbedarf bestand aus freisinniger Sicht deshalb vor allem bei den Einkünften. Diese könnten ohne grossen Zusatzaufwand abgefragt werden, war sich der damalige FDP-Kantonsrat Alexander Kohli sicher. «Wenn die Nebeneinkünfte mehr als einen Drittel des Gesamteinkommens ausmachen, kann niemand behaupten, dass es daraus nicht dienstliche Konflikte geben könnte.»

Der Regierungsrat kämpfte derweil dafür, dass die Angestellten ihre finanziellen Zustüpfe weiterhin nicht transparent machen müssen. «Die Höhe der Entschädigung ist nicht entscheidend», sagte der zuständige Finanzdirektor Roland Heim (CVP). Viel wichtiger sei, dass Arbeitspensen festgelegt und eingehalten würden. Die Mehrheit des Parlaments war da anderer Meinung.

Freisinnige sind nicht zufrieden

Nach fast zweijähriger Vorarbeit hat das Personalamt jetzt auf den Auftrag des Parlaments reagiert und eine Weisung für Nebenbeschäftigungen erlassen. Die Gesamtarbeitsvertragskommission hatte sich zuvor, mit dem Segen des Regierungsrats, auf neue Regeln geeinigt. Aber entspricht die Weisung auch dem kantonsrätlichen Beschluss? Die FDP bezweifelt das stark. Im Gespräch mit dieser Zeitung äussern sich Vertreter der Parteispitze kritisch dazu.

Zwar müssen Nebenbeschäftigungen gemäss der Weisung nicht mehr nur bei Stellenantritt oder bei ihrer Annahme zur Bewilligung vorgelegt werden, sondern neu auch bei Änderungen. Ebenso wird das Personalamt diese periodisch überprüfen, damit die Angaben aktuell bleiben. Doch zum lieben Geld ist in der Weisung lediglich festgeschrieben: «Nur wenn die vorgesetzte Stelle gewisse Zweifel hat, dass Interessenskonflikte entstehen können, erfolgt die Nachfrage nach der Entschädigungshöhe.»