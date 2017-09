Die Dieci Gelateria und die Conditorei Caredda in Zürich, das Eiscafé Nicoletti in Konstanz und die Coffee Lounge Zentrum in Kreuzlingen weisen ebenfalls einen zu hohen Wert an koloniebildenden Einheiten auf.

Keine Darmbakterien

Auch im Kanton Solothurn wurden Glace-Läden in den Test aufgenommen; drei in der Stadt Solothurn, einer in Olten. Alle liegen im grünen Bereich und weisen weniger als 10 Enterobakterien pro Gramm auf. Sie erfüllen somit die Anforderungen. Bei der Gesamtkeimzahl pro Gramm gibt es jedoch grosse Unterschiede. Hier schwankt die Zahl zwischen unter 1000 und 44'000.

Die Vitaminstation ist vorbildlich. Bei der Gelateria Olten und der Gelateria Pizzeria Italia wurden 5000 bzw. 6000 Keime pro Gramm nachgewiesen. Die Glace mit den meisten Keimen im Test stammt aus der Solaare Bar. Wobei auch dieser Wert noch deutlich unter der von der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie erlaubten Limite von 100'000 KBE/g für offen verkaufte Glace liegt. Guten Appetit! (ldu)