Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass die Nestlé-Tochter Nestlé Skin Health die Produktionin ihrer Fabrik in Egerkingen einstellen und an andere Standorte im Ausland verlegen wird. Der Gemeinderat Egerkingen bedauert diesen Entscheid zutiefst, wie einer Stellungsnahme zu entnehmen ist. Es sei ein «weiterer Beitrag an die Zerschlagung ehemaliger Perlen und Leuchttürme der Schweizerischen Wirtschaft». Die grossen Hoffnungen bei der Übernahme der spirig durch Nestlé Skin Health wurden so alle zerschlagen. Die Firma habe zwar in den letzten Jahren versucht, weitere Märkte für die bekannten Produkte zu eröffnen. Dies sei nun aber scheinbar gescheitert. Dem Gemeinderat dränge sich daher die Frage auf, ob «die Ziele der Konzernleitung nicht von Anfang an utopisch hoch waren». Denn die Vorgängerfirma habe gut gearbeitet und bis zum Moment, als sie in andere Märkte expandieren wollte, erfolgreich war.

Weniger besorgt zeigt sich der Gemeinderat hingegen bezüglich der betroffenen rund 190 Stellen, respektive zirka 160 Mitarbeitenden. «Als hochqualifizierte Mitarbeitende werden sie wahrscheinlich in der Übergangszeit von 12 – 18 Monaten wiederum eine entsprechende Anstellung finden. Es wurde uns von der Firmenleitung versprochen, dass die Mitarbeitenden in ihrer Stellensuche professionell unterstützt werden.» (mgt/chg)