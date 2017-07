Für FDP-Nationalrat Kurt Fluri scheint der Fall schon klar: Die Einerkandidatur der Tessiner FDP für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter sei richtig, ein Auswahlticket würde man den Tessinern in Bern als Entscheidungsschwäche auslegen, gab er am Mittwoch dem «Tages-Anzeiger» zu Protokoll. Er rechne zwar damit, dass die Bundeshausfraktion noch eine zweite Kandidatin aufstellt, er werde aber Nationalrat Ignazio Cassis «aus staatspolitischen Gründen» den Vorzug geben.

Solothurner Bundesparlamentarier aus anderen Parteien sehen das nicht so klar. Denn gerade wenn man den Anspruch des Tessins anerkennt, birgt die Taktik eben auch ein Risiko: Die freisinnige Bundeshausfraktion dürfte an den Entscheid der Kantonalpartei gebunden sein, der Weg für eine Alternativkandidatur aus der Südschweiz ist damit verbaut, jener für Kandidaturen aus der Romandie frei. Und so könnte sich das Parlament erst recht nicht an eine «Befehlsausgabe» aus Bellinzona gebunden sehen, wenn sich nicht einmal die FDP-Fraktion festlegen will.