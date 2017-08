Auch eine Nachfrage bei der Solothurner Spitäler AG (soH) bringt wenig Klarheit über die Wirkung der «schwarzen Liste». Genaue Zahlen, ob und wie oft mit einem Leistungsstopp belegte Patienten abgewiesen werden, könne man nicht liefern. Die Ausführungen von soH-Sprecher Oliver Schneider lassen aber erahnen, dass es in der Praxis eher schwierig sein dürfte, überhaupt festzustellen, wer auf welche Behandlung Anspruch hat oder eben nicht. «Grundsätzlich beziehen auch Personen, die auf der schwarzen Liste verzeichnet sind, bei uns Leistungen», so Schneider. Die Mitarbeitenden der Patientenaufnahme hätten zwar Zugriff auf die «schwarze Liste», sie sei aber nicht so in das System der Spitäler integriert, dass man bei einem eintretenden Patienten auf Anhieb sehe, ob er auf der Liste steht. Das müsse in einem separaten System geprüft werden. Klingt nach einem ziemlichen Aufwand, und den dürfte man sich gerade in der Notaufahme häufig nicht leisten können. «Dort muss es oft schnell gehen», so Schneider. Die Mitarbeitenden hätten «je nach Anzahl eintretender Patienten sofort Zeit zu prüfen, ob eine Person auf der Liste steht». Es komme auch vor, dass jemand rückwirkend auf die Liste gesetzt wird. Möglicherweise habe man dann schon eine Leistung erbracht, die von der Versicherung des Patienten nicht gedeckt wird. Und schliesslich gebe es «Personen, die mal auf der Liste stehen und mal wieder nicht, aber bei uns über einen längeren Zeitraum behandelt werden».

Über konkrete Zahlen, ob und wie sich über 2500 Personen auf der «schwarzen Liste» tatsächlich auf die Menge erbrachter medizinischer Leistungen auswirken, verfügt auch die kantonale Ärztegesellschaft nicht. Man könne «theoretisch davon ausgehen», dass Patienten mit einem Leistungsstopp medizinische Behandlungen nur im Notfall beanspruchen, sagt Co-Präsident Lukas Meier. Neue Patienten würden Hausärzte nur annehmen, wenn sie nicht auf der «schwarzen Liste» stehen. (mou)