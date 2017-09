Lösung: Schulbesuche und Dialog

Es gilt laut Stalder und Schmid also, vor allem die Eltern zu überzeugen. Man müsse zum Beispiel zeige, dass auch mit dem dualen Weg «nach oben» alles offen sei. «Nach der Lehre hat man schon mal einen Rucksack und ist schon etwas», erklärt Schmid. Und dann müsse man ja auch nicht auf dem Beruf bleiben. Dies müsse man den Eltern klar machen. Stalder vom Berufslernverbund sagt, ein Mittel dazu seien Schulbesuche. «Man muss in die Oberstufen gehen. Und wir sind der Meinung, dass man eigentlich auch schon auf der Stufe Primarschule anfangen sollte.» Um so frühzeitig bei der Meinungsbildung der Eltern über die Laufbahn ihres Nachwuchses mitzuwirken. Dazu gibt es auch Projekte wie «Rent a boss». Mit diesem können Klassen einen Firmenchef mieten, der ihnen im Schulzimmer erkärt, wie sie sich am besten bewerben und dabei auch die eigene Firma vorstellt.

Problem: Firmen sind zu passiv

Der Berufslernverbund Thal-Mittelland sei eine «Plattform», erklärt Ausbldungskoordinatorin Stalder. Zum Beispiel für Berufsmessen, an welchen der Verbund präsent ist. Aber: «Viele Betriebe nutzen diese Plattform zu wenig». Diese hätten das Gefühl, der Verbund regle alles für sie. Und kämen dann auch nicht zu Veranstaltungen mit, um ihren Betrieb vorzustellen. Auch Leute aus Aedermannsdorf oder Matzendorf, die eigentlich nahe bei der Firma im hinteren Thal wohnen, würden gar nicht genau wissen, wer die ChemValve ist, und was sie herstellt, sagt auch Beat Probst, für die Ausbildung in der ChemValve zuständig ist.

Lösung: Berufsmessen und Marketing

«Wir müssen mehr Marketing betreiben. Und dem Berufslernverbund ein Gesicht geben – damit nicht nur von einem Verbund die Rede ist, sondern auch klar ist, welche Firmen dahinter stehen», sagt Verwaltungsratspräsident Schmid. Und beispielsweise Ausbildner und Mitarbeiter an Berufsmessen schicken. «Das ist viel effizienter, als wenn wir vom Verbund erklären, wer die ChemValve ist, und was die tun», erklärt Stalder. Dazu wolle man auch in den Medien präsenter sein.

Problem: Technik ist nicht greifbar

Gerade technische Berufe sprechen heute weniger Junge an, als früher. Beat Probst, der selbst vor rund zwölf Jahren die Ausbildung im Welschenrohrer Betrieb gemacht hat, sagt: «So als 14- bis 15-Jähriger ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, was eine Fräs- oder Drehmaschine genau macht.» An Berufsmessen könne man nur beschreiben, und zum Beispiel Teile mitnehmen, die in Welschenrohr hergestellt werden. Aber an einem Stand wirklich zu zeigen, wie das funktioniert und als Jugendlicher so «Faszination Technik» zu erleben, sei schon schwierig. Allein schon aus Platzgründen.

Lösung: Schnupper- und Zukunftstage

Vor drei Jahren hat der Berufslernverbund mit Infonachmittagen in seinem Infozentrum in Zuchwil angefangen. Dort haben die Jugendlichen die Möglichkeit, etwas an einer Maschine herzustellen. Affinität zur Technik entwickeln können Jugendliche beispielsweise auch am Zukunftstag, an welchem sie in Betriebe reinschauen können. «Das ist wirklich eine gute Sache», sagt Beat Allemann, Produktionsleiter in Welschenrohr. Dann könnten Jugendliche nämlich wirklich einmal an eine Maschine stehen und fräsen oder bohren. «Die machen dann schon grosse Augen, wenn sie sehen, wie Metall zerspant wird und die Bohrer arbeiten», sagt Ausbildner Probst. Kämen Junge einmal in die Firma, hätten sie immer Freude an der Technik.

Prognose: «Bessere» Jahrgänge

Zuletzt sind sich Mitarbeiter der ChemValve und Stalder vom Berufslernverbund auch einig: Betriebe müssen wirklich ausbilden wollen. Und zwar nicht nur für den eigenen Betrieb. Man müsse für die Branche denken. «Betriebe müssen einfach Fachleute ausbilden – sonst haben wir die irgendwann nicht mehr», sagt Stalder. Ausbilden müsse man auch wollen, um den Jugendlichen wirklich etwas zu lehren. «Es ist schon wichtig, dass er produktiv ist», erklärt Verwaltungsratspräsident Schmid. Ein Lehrling sei aber nicht einfach dazu angestellt, einen bestimmten Umsatz zu erzielen oder dafür zu sorgen, dass die anderen Mitarbeiter bequem ihr Pensum arbeiten können.

Deshalb ist es für den Betrieb auch nicht so gravierend, jetzt nur einen Lehrling zu haben. Auch wäre es kein Weltuntergang, wenn einmal keine der beiden Lehrstellen besetzt wäre. «Dann müssten wir halt so durch», sagt Produktionsleiter Allemann. «Und würden ein oder zwei Jahre nicht in die Zukunft investieren.» «Das ist halt, wie wenn die Firma einen Konkurrenten kriegt», vergleicht Schmid. «Wenn man weniger attraktiv ist, muss man einfach mehr tun.» Und schliesslich seien die geburtenschwachen Jahrgänge, welche mit auch ein Grund für offene Lehrstellen waren, langsam durch, erklärt Stalder. «Jetzt kommen wieder bessere Zeiten.»