In ihren Sommerferien fliegt Marion Schild nach Malta. Aber nicht, um dort am Strand in der Sonne zu liegen. Die 45-Jährige geht auf Rettungsmission. Mit einer Crew der Organisation «Sea-Eye» fährt sie vor die libysche Küste um schiffbrüchige Flüchtlinge zu retten. Die Solothurnerin hat die Arbeit der deutschen Rettungsorganisation schon längere Zeit über verfolgt. «Es ist für mich keine Option, Leute sterben zu lassen», so Schild. «In einem Meer, das ja eigentlich vor unserer Haustüre liegt – wenn wir über die Alpen hinweg schauen.»