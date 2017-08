Muss die Solothurner Kantonspolizei bald auszuschaffende Asylbewerber bis in ihre Heimatländer begleiten? Müssen Solothurner Gerichte bald mehr arbeiten? Diese Fragen liegen nun auf dem Tisch. Denn der Kanton Solothurn will im Deitinger Schachen ein Bundesasylzentrum bauen. Ab 2019 sollen dort im Grosszentrum bis zu 250 Asylsuchende vor ihrer Ausschaffung untergebracht werden. Nun hat das Regionaljournal Aargau-Solothurn von Radio SRF am Mittwoch berichtet, dass der Kanton Aargau längere und intensive Abklärungen betreffend der Kosten-Nutzen-Rechnung eines möglichen Bundes-Ausreisezentrums anstellt. In Solothurn aber lägen diese Fragen nicht auf dem Tisch. Eine Nachfrage der Radiosendung bei den Solothurner Gerichten und der Polizei hatte ergeben, dass man dort bisher keine Ahnung über allfällige Mehraufwände hat.