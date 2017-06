Ich habe mit diesem System gelebt. Wenn sie im Spital Sitzungen zu den Finanzen oder zur Zukunft des Spitals haben, dann ist es offensichtlich, dass diejenigen Chefärzte am Tisch geschätzt werden, die wachsende Patienten- und Handlungszahlen ausweisen.

Es gibt einen Druck?

Man hat in der Schweiz ein System bewusst eingeführt, in dem man die Spitäler gegeneinander konkurrenzieren lässt. Um in diesem Wettbewerb zu überleben, muss ein Spital wachsen. Die Menge wird immer wichtiger. Ich sage nicht, dass der Druck unerträglich hoch ist. Die CEOs sind immer sehr anständig. Sie sagen: Machen Sie, was Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, nicht mehr.

Was passiert, wenn Sie als Chefarzt nicht mitmachen?

Wenn sie diejenige Klinik sind, die kein Wachstum aufweist, dann wird bei Ihnen auch nicht investiert. Investiert wird es verständlicherweise zuerst, wo es rentiert. Somit ergibt sich auch ein interner Wettbewerb. Schauen Sie hier am Bürgerspital: Da ist massiv in die invasive Kardiologie investiert worden, auch weil in diesem Bereich gegenwärtig viel Geld zu gewinnen ist. Und das ist für alle Kader, nicht nur die Ärzte, wichtig: Wenn ein CEO beurteilt wird, wird er fast nur sehr kurzfristig auf Finanzresultate hin beurteilt. Wenn die Finanzen stimmen, bleibt er. Stimmen sie nicht, wechselt er, nicht selten zu den Krankenkassen.

Nicht nur die Ärzte profitieren vom System, auch die Spitalleitung?

Und damit ist das System noch nicht zu Ende. Ich sage höchst provokativ: Das System ernährt eine wachsende Anzahl von Parasiten, die primär für sich selbst produzieren. Ein Beispiel: Mit dem jetzigen System der Konkurrenz muss man immer mehr dokumentieren. Man muss EDV-Systeme kaufen, die Kodierung optimieren, Berater aller Art und Qualitätssicherer hinzuziehen. Diese kommen, überprüfen etwas mit der Hilfe einer elektronischen Maske, und geben einen Bericht ab. Das immer kommende Resultat lautet: Wir empfehlen Ihnen dringend, dies im kommenden Jahr zu wiederholen.

Der Patient geht immer davon aus, dass der Arzt nur das Beste für den Kranken tut.

Es gibt viele Situationen in der Medizin, wo man früher oder später, wo man mehr oder weniger machen kann. Mit dem jetzigen System ist es schwerer, Nein zu sagen. Nehmen Sie das Beispiel eines schmerzhaften Knies. Wenn Sie zum Orthopäden gehen und sagen, es tut weh, entscheidet der Arzt, ob er jetzt operiert oder vielleicht später. Wo ist die Grenze? Hinzu kommt, dass in der hochspezialisierten Medizin minimale Fallzahlen definiert worden sind. Wenn eine Klinik in diesem Bereich eine provisorische Bewilligung erhalten hat, muss sie dafür sorgen, dass sie in einem Jahr die Mindestzahl erreicht.

Das führt dann zu zusätzlichen Operationen?

Man ist in Versuchung, die operative Behandlung zu bevorzugen, auch wenn dies nicht immer ideal ist. Das kann für die Patienten hochgefährlich werden, umso mehr wenn es sich um Tumorpatienten mit einer psychologischen Notsituation handelt. In der Bevölkerung herrscht sowieso die Meinung vor, dass es immer besser ist, wenn der Tumor irgendwie weg ist. Operiert man nicht oder nicht sofort geht der Patient zu einem Kollegen, zum Beispiel ins Privatspital. Und zwei Tage später ist er auf dem Operationstisch. Dabei gibt es bei Tumoren ganz klare Situationen, wo es besser ist, nicht mit der Operation zu beginnen. Gerade bei der Tumorbehandlung ist es deshalb extrem wichtig, dass in der Gruppe entschieden wird, ob die Operation Sinn macht. Bestimmt hier nur ein Alphatier, wird vielleicht zu schnell operiert. Hinzu kommt: Bei den Chirurgen herrscht immer noch eine Kultur des Übermenschen, die motiviert, derjenige zu sein, er am meisten macht. Man ist nie müde, man ist der beste, hat ein grosses Auto und geht in die besten Hotels.

Es kann so also schnell zu Überbehandlungen kommen?

Ich habe dies selbst erlebt: Die Mutter einer Bekannten starb an einem Eierstockkrebs, ohne dass diese Diagnose zuvor in der Familie auftrat. Nun hatte die Bekannte ein anderes gynäkologisches Problem. Der Gynäkologe schlug vor, die Eierstöcke präventiv zu entfernen. Aber meine Bekannte raucht seit Jahrzehnten massiv. Wenn er nicht Spezialist gewesen wäre, sondern Allgemeinarzt, hätte er realisiert, dass sie ein viel höheres Risiko hat, an Lungenkrebs oder einem Herzinfarkt zu sterben als an Eierstockkrebs. Es wäre ihm völlig klar, dass es sinnlos ist, die Eierstöcke wegzunehmen. Das ist das Problem des Spezialisten. Jeder Spezialist sieht das eigene Gebiet und neigt dazu, alles andere nicht zu sehen.

Man hat einen Spezialisten und dann braucht es auch Fälle?

Wenn man gesamthaft weniger, dafür aber gut ausgelastete Spezialisten hätte, wäre die Versuchung zu fragwürdigen Handlungen entsprechend kleiner und deren Zahl würde reduziert. Deshalb ist es nicht ganz gleichgültig, ob wir Spezialisten oder Generalisten ausbilden.

Gibt es keine Kontrollen?

Es wird mir immer gesagt: Alles kein Problem, es wird qualitativ kontrolliert. Aber das ist nicht ganz wahr. Die Kontrolle findet nach der erfolgten Handlung statt. Man kontrolliert auch nur diejenigen Fälle, die eine Klinik auch als Fälle liefert. Aber wenn sie korrekt kontrollieren wollen, wie gut ein Tumorpatient behandelt wird, müssten sie nicht nur die Operation beurteilen, sondern mit der Qualitätskontrolle anfangen sobald die klare Diagnose gestellt ist und bevor der Behandlungsplan aufgestellt ist.

Es ist der Bevölkerung wohl schwierig vermittelbar, dass sie nicht immer die beste Leistung erhält. Sie haben das Herzkatheterlabor erwähnt. Das mag teuer sein, aber...

Klar, es ist sicher im Interesse des Solothurners, der einen Herzinfarkt hat. Er hat im Einzelfall bessere Überlebenschancen. Aber es ist ganz offensichtlich: Wenn man in einen Bereich einsteigt, wird er auch gepusht. Ob man in Solothurn oberhalb der Bedarfsgrenze ist, kann ich als Chirurg nicht beurteilen. Es ist ein offenes Geheimnis , dass manche Ärzte das Gefühl haben, dass zu viel gemacht wird.

Aber zu kürzen, würde bedeuten, Leistungen zurückzufahren und einige Leute schlechter zu behandeln.

Diese Frage grenzt an ethische Fragen: Wie wertvoll ist das Leben oder das Überleben des Einzelnen? Wie hoch sollen die theoretischen Chancen sein, dass man alles probiert, was überhaupt möglich ist? Es gibt bestimmt ein Potential für Regulationsmassnahmen zuerst in den Bereichen der nicht-vitalen Behandlungen. Trotzdem sind aber politische oder Gesellschaftsentscheide unvermeidlich, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen einzuschränken.

Die Politik muss also den Kostendruck gegen zusätzliche oder lebensverlängernde Behandlungen abwägen?

Unser Gesundheitswesen ist ein Solidaritätssystem, wo der Staat und die Einwohner, einerseits als Individuen, die Krankenkassenprämien zahlen und andererseits, als Steuerzahler, die Finanzierung sicherstellen. Es ist ethisch vertretbar und statthaft, dass der Staat als Machthaber in einer Demokratie allgemein gültige Grenzen in der Finanzierung von Leistungen stellt, die in Einzelfällen sogar einen potentiell negativen Einfluss auf das Individuum haben könnten. Dem Einzelnen bleibt immer noch die Möglichkeit, aus den eigenen Mitteln Sonderwünsche zu finanzieren. Es ist dringend, die Debatte in dieser Hinsicht zu öffnen, und dabei zu definieren, was unerlässlich und was nur wünschenswert ist, wie es auch durchaus vertretbar wäre, dass der Staat in gewissen Aspekten der Preispolitik aktiver wird. Warum kostet das Gleiche in der Schweiz konzipierte Hörgerät 6000 Franken in unserem Land und nur 2000 Franken in Norwegen?

Wo muss Ihrer Meinung nach das System geändert werden?

Ich persönlich bin zum Schluss gekommen, dass es mehr Regulation braucht. Man soll die Konkurrenz nicht auf null reduzieren. Ein gewisser Wettbewerb ist gesund. Aber mit der gegenwärtigen Konkurrenz sind wir mittelfristig nicht in der Lage, die Kosten im Griff zu haben. Sie ist kontraproduktiv. Denn sie hat dazu geführt, dass alle Akteure massiv investieren und diese Investition wieder amortisieren müssen. Wir sind noch immer in einer Phase der Steigerung. Wenn man dies bremsen will, muss man regulieren. Und man muss wahrscheinlich auf Bundesebene regulieren. Denn Kantonspolitiker haben aus lokal-wirtschaftlichen Gründen Interesse, dass lokale Betriebe ausbauen können.