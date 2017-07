Bruno Bohlhalter, Ihre Dissertation haben Sie mit 74 Jahren abgeliefert. Was hat Sie eigentlich dazu getrieben, sich dermassen stark in ein Thema zu vertiefen?

Bruno Bohlhalter: Die Neugier. Die hat mich schon als Bub angetrieben. Eigentlich war naheliegend, in die Uhrmacherei zu gehen, ich habe sie in den Ateliers meines Grossvaters und meiner Mutter von Grund auf kennen gelernt und fand sie interessant. Aber das Intellektuelle, Fragen danach, woher der Mensch kommt, was er ist, Gott und die Welt darum herum, zogen mich mehr an.

Warum wählten Sie dann einen Beruf im Bankwesen und nicht das Philosophiestudium?

In der Bank sah ich die Möglichkeit, eine sichere Existenz aufzubauen. Aber die Philosophie liess mich nie los. Als ich 1991 an der Harvard Business School in Boston das International Senior Management Program absolvierte, bekam ich Kontakt mit dem inzwischen verstorbenen Hilary Putnam, einem der bedeutendsten amerikanischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ich fragte ihn, ob man im fortgeschrittenen Alter noch ein Philosophiestudium bestehen könne. Er antwortete spontan mit «Ja» und ermunterte mich dazu.

Wie erlebten Sie den Wechsel vom Direktor zum Studenten?

Eine gewisse Schwellenangst war schon da, aber für mich war es eine Frage der Einstellung: Hier an der Uni bin ich Student und habe Aufgaben zu erfüllen wie alle anderen auch. Ich musste übrigens noch vier Semester Latein absolvieren, weil mein Abschluss der Handelsschule an der Kantonsschule nicht als Matura galt.

Wussten die Kommilitonen, dass sie Bankier waren?

Ja, und das war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, einige Studenten wollten mehr wissen von mir und meiner Lebenserfahrung, sie machten Interviews mit mir im Rahmen von Bachelorarbeiten.

Nach dem Studium der Philosophie hängten Sie eines der Geschichte an und doktorierten darin. Warum?

Ich hatte Geschichte bereits in der Philosophie im Nebenfach studiert und dabei war bei mir das Thema Uhrenkrisen – es waren ja mehrere – immer präsent. Als dann eine meiner Seminararbeiten in der Wirtschaftsgeschichte bei Professor Joseph Jung für die 100. Ausgabe der Reihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik» als Basis diente, hatte ich das Gefühl, so jetzt will ich die Uhrenkrisen aufarbeiten.

Rechneten Sie damit, dass Sie mit den Recherchen zwischen Fronten kommen würden?

Ein Stück weit schon, ja. Aber wenn ich mich davon hätte beeinflussen lassen, wär es nicht gut herausgekommen. Zudem hatte ich Erfahrung, denn als Bankier war ich immer wieder zwischen Fronten gestanden.

Man warf Ihnen vor, Sie stünden den Banken zu nahe und würden diese als alleinige Retter der Uhrenindustrie in den 1980er-Jahren darstellen.

Wer das Buch «Unruh» liest, stellt fest, dass ich die Rolle der Banken sehr wohl kritisch analysiert habe. Es ging mir mit der Dissertation nicht darum, zu erklären, wer Schuld hatte an den Krisen und wer der Retter war, sondern ich habe den Lauf der Uhrenindustriegeschichte und deren Krisen wissenschaftlich untersucht und die Daten und Fakten offengelegt.

Es gab doch aber schon verschiedene Publikationen dazu.

Ja, allerdings sind darin hauptsächlich einzelne Fragen aufgegriffen und oft nicht einmal beantwortet worden. Fakten und Ereignisse sind ohne weitere Nachforschungen in falsche Zusammenhänge gestellt worden. Für meine Dissertation habe ich fünf Jahre aufgewendet und einen ganzen Strauss von Fragen beantworten können. Es wird ihr attestiert, dass sie als Grundlage von weiteren Dissertationen dienen kann.

Werden Sie das Thema selber wieder aufgreifen?

Es ist nicht auszuschliessen. Material hätte ich noch reichlich, darunter sind Dokumente, die ich nicht verwenden durfte. Interessant wäre die Einflussnahme von Staat oder speziellen privaten Gruppierungen in die Industrie. So in dem Sinne, wie es der Bund im Jahre 1931 tat, als er sich am öffentlich-rechtlichen Uhrenkartell beteiligte. Auch Vergleiche zwischen den Interventionen in die Uhrenindustrie und den Eingriffen in andere Branchen wie zum Beispiel die Landwirtschaft oder die Käseherstellung in der Schweiz könnten sehr spannend sein. Sicher ist, dass ich weiterforsche, solange es meine Gesundheit erlaubt.

Noch eine persönliche Frage: Angenommen, Sie hätten zuerst Philosophie studiert und dann zur Bank gewechselt. Wären Sie ein anderer Bankier geworden?

Mit so einem Studium erweitert man ganz sicher seinen geistigen Horizont. Ich verstehe heute Verhaltensweisen und Zusammenhänge besser. Ob und wie weit mir das zugutekäme in der Bankenwelt, wie sie heute funktioniert, müsste sich weisen. Als Person bin ich aber, so weit ich das beurteilen kann, keine anderer geworden.