Unter dem Motto «Macht und Pracht» stehen die diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals. Freier und geführter Zugang wird dieses Jahr zu verschiedensten Pracht- und Machtbauten gewährt. Dies in ganz Europa, aber auch im Kanton Solothurn. Auch hier existieren die unterschiedlichsten Gebäude, die Macht- und Prachtvolles in verschiedenster Art und Weise ausstrahlen oder symbolisieren.

In erster Linie handelt es sich bei solchen Bauten um Burgen, Schlösser oder Kirchen. Doch auch eine Uhrenfabrik in Grenchen oder das Kinderheim in Mümliswil demonstrierten Macht. Pracht kann aber auch in Büchern oder Dokumenten gezeigt werden; dies ist in der Zentralbibliothek Solothurn zu sehen oder in Kleidung und Aussehen, dargestellt momentan in der Ausstellung «Tracht und Pracht» im Kunstmuseum Solothurn.

Im Solothurner Kulturkampf

Die römisch-katholische Pfarrkirche Schönenwerd gehört ebenfalls in die Kategorie Macht ausstrahlender Bauten. Der Architekt Fritz Metzger errichtete diese Pfarrkirche 1937/38 als schlichte Basilika mit wuchtigen Chorflankentürmen. Er vermied es aber, mit dieser Kirche eine Konkurrenzierung zur nahen, mittelalterlichen Stiftskirche herzustellen, die von der christkatholischen und evangelischen Pfarrgemeinde benutzt wurde und noch wird. Denkmalpfleger Benno Mutter erzählt, was der moderne Bau mit der alten Stiftskirche, dem Solothurner Kulturkampf sowie den konfessionellen und politischen Machtspielen des 19. Jahrhunderts zu tun hat. Treffpunkt: Stiftskirche Schönenwerd. Am Sonntag, 10. September, Führungen 13.30 und 15 Uhr (Dauer rund 45 Minuten).