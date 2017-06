Rund zwölf Kinder müssen jährlich in eine Klinik eingewiesen werden, weil sie aufgrund veganer Ernährung Mangelerscheinungen aufweisen. Dies zeigte eine Umfrage der «Schweiz am Wochenende» in den Kinderspitälern Zürich, Aarau, St. Gallen und Basel. In der privaten Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Bürgerspital Solothurn sei es noch zu keinen Einweisungen gekommen, so Kinderarzt Paul Meier. Oliver Schneider, Mediensprecher der Solothurner Spitäler AG (soH), bestätigt, dass es in den Spitälern in Solothurn, Dornach und Olten eigentlich keine solchen Fälle gibt. Dies, weil die soH keine eigene Kinderklinik und somit keinen Kindernotfall führt. «Wenn bei einem Kind Mangelernährung besteht, wird es in jedem Fall in eine pädiatrische Klinik überwiesen», so Schneider. Oft würden Kinder wegen anderer Auffälligkeiten eingewiesen, und man stelle die Mangelernährung erst später fest. «Das sind nicht akute Notfälle, sondern schleichende Prozesse.» (nka)