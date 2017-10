Im Dienst-BMW fährt Regierungsrat Gottfried Wyss am Nachmittag des 2. Juli 1977 den Demonstranten entgegen. Es droht heikel zu werden beim AKW Gösgen. In der linken Hand hält der Solothurner Polizeidirektor das Mikrofon. Wyss möchte die Konfrontation verhindern. «Im Namen des Regierungsrates des Kantons Solothurn», schallt es aus den Lautsprechern auf dem Autodach. Dann geht seine Stimme in den Protestrufen der AKW-Gegner unter. «Übernehmt Verantwortung für das, was danach passieren muss. Ich bitte euch, überlegt gut, was ihr macht», ist in einem erhaltenen Mitschnitt noch zu hören. Dann skandieren Demonstranten «Schluss mit Diskutiere». Bierflaschen seien geflogen, sagt Gottfried Wyss heute.

Tränengas lag im Sommer 1977 in der Niederämter Luft. Mehrere Tausend Demonstranten trafen auf Schützenpanzer und Polizisten in Kampfmontur, als sie die Zufahrtswege zum im Bau befindlichen AKW besetzen wollten. Die Staatsmacht greift mit Gummischrot und Wasserwerfern durch. Mittendrin war Gottfried Wyss, Regierungsrat und Polizeidirektor. Heute ist er einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen, die damals in der Verantwortung standen.

In beneidenswert guter Gesundheit erinnert sich der 96-jährige ehemalige Magistrat in seinem Wohnzimmer in Gerlafingen an die damalige Zeit. Hellwach formuliert er: «Ich war nicht der Polizeikommandant. Ich habe schlicht die Stellung des Regierungsrates vertreten.» Diese war klar: Demonstration ist gestattet, Besetzung wird verhindert. «Diese Haltung habe ich persönlich auch mitgetragen», sagt Wyss. «Aber ich habe jedem Bürger zugebilligt, gegen das AKW zu sein.» Als es aber zum Besetzungsversuch der Zufahrtsstrassen kam, griff die Polizei trotzdem ein.

Die ältere SP-Generation befürwortete den Bau des Atomkraftwerks Gösgen

Dieser Kampf gegen Gösgen hat eine ganze Generation von heute aktiven links-grünen Politikern politisiert. Für Grünen-Fraktionschefin Barbara Wyss Flück war er ebenso prägend wie für SP-Kantonsratspräsident Urs Huber, der von seinen Eltern an die Demo mitgenommen wurde. Für SP-Nationalrat Philipp Hadorn wurde damals der Kampf gegen AKW zum Steckenpferd, und SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner, die Nachfolgerin von Godi Wyss und heutige Polizeidirektorin, war ganz in der Nähe des AKW aufgewachsen. «Ich war als Kind konfrontiert mit der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten», sagte sie einmal. Solche Erzählungen prägen heute die Eindrücke der damaligen Zeit.