Der Papst und die Schweiz pflegen seit 1506 eine besondere Beziehung – seit damals steht die Schweizergarde im päpstlichen Dienst. Welche Rolle spielten und spielen dabei die Solothurner?

In der über 500-jährigen Geschichte haben es bis heute erst zwei Solothurner an die Spitze geschafft: Georg de Sury d’Aspremont aus Solothurn befehligte die Garde von 1935 bis 1942, Robert Nünlist aus Erlinsbach von 1957 bis 1972. Mit Alois Jehle war von 1995 bis 2006 der bislang einzige Solothurner Gardekaplan im Amt.

Die Schweizergarde plagen zwar keine Nachwuchssorgen, aber sie wird auch nicht überrannt. Dies, weil immer weniger die Rekrutenschule absolvieren, die neben einer abgeschlossenen Berufslehre und 174 cm Körpergrösse zu den Aufnahmekriterien zählt. Der Solothurner Kommandant Georg de Sury d’Aspremont (1887–1987) brachte das Gardemass und den einwandfreien Leumund in einem Radio-Interview humorvoll auf den Punkt: «Stramme Burschen müssen es sein, völlig sauber übers Nierstück.» Regelmässig treten ein bis zwei Solothurner Bürger pro Jahr in die Garde ein. Zwischen 1900 und 2017 haben 126 Solothurner im 110 Mann starken Heer Dienst und dem Papst den Treueeid geleistet. Gegenwärtig sind vier Gardisten mit Solothurner Heimatort für den Schutz von Papst Franziskus verantwortlich: Manuel von Däniken, Erlinsbach, Alexandre Furrer, Bolken, Michael Studer und Alexander Studer, Egerkingen. Wobei einzig die Brüder Studer im Kanton aufgewachsen sind.

Prägende Persönlichkeit

Kommandant Robert Nünlist (1911–1991), promovierter Alt-Philologe, Oberst im Generalstab sowie Waffenplatzkommandant des Waffenplatzes Luzern, war eine der prägendsten Persönlichkeiten der jüngeren Garde-Geschichte. Weil er einem internen Aspiranten vorgezogen wurde, führte dies zu Querelen und 1959 zu einem Attentat, welches er schwer verletzt überlebte. Robert Nünlist war nicht nur Oberbefehlshaber der Garde, sondern auch «Botschafter der Schweiz», da es noch keine spezielle Botschaft für die Schweiz im Vatikanstaat gab. Dem Erlinsbacher wurde ein gradliniger, harter Führungsstil nachgesagt. Er verbesserte nicht nur die Lebens- und Dienstbedingungen der Gardisten, sondern dank ihm existiert die Schweizergarde noch. Mit guten Beziehungen zu Kardinal Benelli erreichte er, dass 1970 unter Papst Paul VI. nur die Vatikanische Palatin- und die Nobelgarde abgeschafft wurden, nicht jedoch die Schweizergarde. So avancierten die Schweizer Söldner zur einzigen militärischen Formation des Heiligen Stuhls. Nünlist war während des Zweiten Vatikanischen Konzils Kommandant und Botschafter, in einer für die Katholische Kirche turbulenten Zeit, welche auch die Sicherheitsdisposition schwierig machte. Für seine Verdienste erhielt er eine der höchsten Auszeichnungen in Form des Ordens Pius IX., welcher ihn in den Adelsstand erhob.

Gardekaplan aus Welschenrohr

Erst ein Solothurner Bürger wurde zum Gardekaplan berufen: Alois Jehle zelebrierte den Gottesdienst in der Gardekapelle, war ein warmherziger und beliebter Seelsorger. Den gebürtigen Welschenrohrer seinerseits berührte, mit welcher Opferbereitschaft die Gardisten aus Verehrung für Papst Johannes Paul II. ihr Tagwerk versahen. «Ich wollte ihnen religiöse Inhalte und geistig-kulturelle Erlebnisse mitgeben, den Glauben vertiefen und auch die Geschichte Roms vermitteln. Sei es mit Ausflügen und Wallfahrten. Ich durfte ihnen ins Herz sprechen und wurde vom Heiligen Vater unterstützt.» Der Priester gründete den Circolo Amici di San Martino, sammelte in Italien und vorab in der Schweiz Spenden, mit denen er in der Kaserne die Duschen modernisierte und einen Aufenthaltsraum realisierte. Dank dem Geld aus der Heimat konnte die Gardekapelle renoviert und auch die Gardisten-Ausflüge finanziert werden. Alois Jehles Standardspruch «Bleibt gesund und katholisch» wird unter den Ex-Gardisten noch heute zitiert und wohl auch ertönen, wenn sich Hunderte ehemalige Schweizergardisten an der Zentraltagung treffen.

Schweizergarde in Solothurn: Samstag, 19. August, Kronenplatz, von 9 – 13 Uhr, Infostand, 11.30 Uhr, Platzkonzert des Spiels, der sogenannten «Banda» ehemaliger päpstlicher Schweizergardisten. Sonntag, 20. August, 9.30 – 9.45 Uhr auf dem Amtshausplatz ein Exerzieren mit der uniformierten Ehrenwache, diese wird anschliessend via Bieltor in die St.-Ursen- Kathedrale einziehen. 10 Uhr Festgottesdienst in der Kathedrale.