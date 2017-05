Der Sohn sitzt bereits seit 3,5 Jahren im Gefängnis. Sein Vater hingegen legte noch vor Prozessbeginn ein Arztzeugnis aus seiner Heimat Kosovo vor. Eigentlich hätte er nach dem Urteil in Handschellen abgeführt werden sollen, weil die Staatsanwaltschaft Sicherheitshaft beantragt hatte.

Auch fünf Monate später befindet er sich nicht in Haft, wie das «Regionaljournal Aargau-Solothurn» berichtet. Der Mann sei derzeit per internationalen Haftbefehl in ganz Europa ausgeschrieben. Einen Treffer gab es bislang aber nicht.

Die Frist, um gegen das Urteil des Obergerichts Rekurs einzulegen, läuft in ein paar Tagen ab. (ldu)