Sie ist noch nicht am Ziel. Aber Emebet Gebeyehu (39) ist schon viel weiter, als sie vor zwei Jahren noch geträumt hätte. Damals wäre sie beinahe ausgeschafft worden. Jetzt hat sie eine Stelle in der Schweiz und kann ihre Familie teilweise selbst ernähren.

Rückblick: Im April 2015 sitzt die Äthiopierin mit ihrem Mann und der kleinen Tochter in der Asylunterkunft im Bahnhofsgebäude Deitingen und erzählt ihre Geschichte. Das Schicksal der Familie ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. In Äthiopien waren sie in Konflikt mit der repressiven Regierung gekommen. Ihr Mann war nach den Unruhen 2005 mehrmals verhaftet worden. Sagen sie.

Der Schweizer Staat aber nimmt ihnen die drohende Gefahr nicht ab und will sie nach zwei abgelehnten Asylgesuchen ausschaffen. In Deitingen formiert sich Protest: Der Deitinger Gemeindepräsident, der Pfarrer und zahlreiche andere Personen setzen sich für die Familie ein, die sich doch in der Kirche, im Dorf und im Fussballverein integriert hat. Sogar die zuständige Bundesrätin erhält Briefe. Vergeblich.

Erst im März 2016 steht dann fest, dass die 2009 eingereiste Familie vorläufig aufgenommen wird. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet das entgegen der Meinung der Behörden. Grund dafür sind die exilpolitischen Aktivitäten und regimekritischen Äusserungen des Ehemannes in seiner Zeit in der Schweiz. Bei einer Rückkehr wäre er nach seiner offenen Kritik, die auch in den USA Widerhall fand, erst recht auf dem Radar der äthiopischen Behörden, so das Gericht.