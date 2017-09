An diesem Nachmittag suchen zahlreiche Kunden die Poststelle in Messen auf. Doch keiner beachtet die Telefonkabine. «Mich selber betrifft der Abbau nicht», lacht ein 30-jähriger Mann mit einem Brief in der Hand. Er habe noch nie jemanden in der Kabine gesehen. «Der Ort hier ist wohl zu wenig frequentiert», so seine Erklärung. «Früher wohnte ich in Lyss, da sah ich am Bahnhof regelmässig viele Leute in der Telefonkabine telefonieren. Eigentlich erstaunlicherweise.»

Heutzutage hätten wohl fast alle ein Handy. «Als ich noch kein Natel besass, machte ich öfters von Telefonkabinen Gebrauch», sagt er mit einem Schmunzeln, hinter dem Erinnerungen stecken. Zwei mit Paketen beladene Dorfbewohnerinnen erklären, sie hätten «schon ewig lange» niemanden mehr da drin gesehen. «Die Kabine ist wohl etwas zu versteckt», sagt die eine. Eine ältere Frau aus dem benachbarten Wengi findet: «Für manche ist eine Telefonkabine wohl noch gäbig, auch wenn ich sie selber nicht brauche.» Als sie noch kein Handy besass, benutzte sie ab und zu eine: «Zum Beispiel, als ich meinem Mann von meiner Autopanne erzählen wollte.»

Öffnet man die einsame Kabine, strömt einem neutrale Luft entgegen, mit einem Hauch frisch betoniertem Zement. Der Boden erscheint recht neu, bloss an einer Stelle hat es einen Tretfleck vom vielen Herumstehen. Einige Reste Zigarettenasche sind verstreut, daneben liegt eine Plastikfolie, in der wohl mal eine Taxcard steckte. Ein Aufkleber an der Wand ist der einzige Vandalenakt. «Manchmal sehe ich schon noch Leute da drin», berichtet Catherine Stähli, Angestellte der Messener Post, «vor allem abends, die Leute führen längere Gespräche. Es sind etwa Polen und Deutsche, die im hiesigen Gasthof arbeiten.» Für Ausländer ist es wegen der Roaminggebühren oft günstiger, mit Publifonen zu telefonieren als mit dem Handy. Stähli erlebte als Posthalterin, dass sich das Telefon noch bis vor zwanzig Jahren in der Postfiliale befand. Oft rauchten die Kunden darin. Früher habe sie selber die Kabine geputzt. Das erledige nun ein spezieller Service.