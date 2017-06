Der Fokus der meisten Solothurner Turner ist derzeit auf die Grossanlässe im aktuellen Jahr gerichtet. Die Turnfestsaison ist in vollem Gange. Im Hintergrund laufen aber seit Monaten die Vorbereitungen fürs Kantonalturnfest 2018 (KTF). In genau einem Jahr wird das Niederamt, konkret Obergösgen, Schauplatz des grössten Breitensportanlasses im Kanton Solothurn. Vier Turnvereine aus dem Niederamt – Obergösgen, Dulliken, Stüsslingen und Lostorf – stehen hinter dem Fest.

Gefragt sind Topleistungen von allen Beteiligten. Aus diesem Grund ist das Organisationskomitee mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik zusammengesetzt und arbeitet bereits seit über eineinhalb Jahren im Hintergrund.

«Unser oberstes Ziel ist es, ein nachhaltiges Turnfest auf die Beine zu stellen», versprechen die Organisatoren unter Präsident Rolf Kristandl: «Den Teilnehmern und Besuchern, wie auch der breiten Bevölkerung, soll das Turnfest mit vielen emotionalen Momenten und positiven Eindrücken in Erinnerung bleiben.» Die Turnvereine Obergösgen, Dulliken, Lostorf und Stüsslingen bilden einen Teil der Trägerschaft und somit ein gutes Fundament zu einem erfolgreichen Anlass.

Die Organisatoren durften erfahren, dass das Kantonalturnfest ein sehr gutes Image und grosse Akzeptanz in der Bevölkerung geniesst: «Aus diesem Grund erwarten wir am ersten Wochenende rund 3000 Jugendliche, am zweiten Wochenende schätzungsweise 6000 aktive Turnerinnen und Turner (mit Gastvereinen aus der ganzen Schweiz) sowie zahlreiche Besucher, welche die Sportler unterstützen.»

Die 1000 Helferinnen und Helfer und 300 Funktionäre (Kampf-, Wertungs- und Schiedsrichter) werden auf dem Festgelände rund um die Kreisschule Mittelgösgen ihrerseits bemüht sein, mit rund 12'000 Helferstunden für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Das Kantonalturnfest findet vom 15. bis 17. Juni und vom 22. bis 24. Juni 2018 in Obergösgen statt. Weitere Infos unter www.ktf18-so.ch