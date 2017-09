«Am tollsten fand ich das Polizeimikrofon», sagt Luca Schneider. Der Achtjährige aus Himmelried gesteht, «dass ich am Anfang ein bisschen erschrocken bin, denn das Mikrofon ist sehr laut». Der gleich alte Angelo Zwahlen ist dagegen fasziniert von Schutzweste und Helm. «Das Zeug ist sicher 70 bis 80 Kilo schwer», schätzt der Laufner und betont stolz: «Ich konnte trotzdem noch aufrecht stehen, als ich es anhatte!»

Regelmässig führt die Polizei auf dem Aussengelände Vorführungen durch. Die Polizeihunde im Einsatz zu sehen oder Zeuge zu werden, wie zwei Fahrzeuge nach kurzer Verfolgung ein verdächtiges Auto anhalten und den Insassen stellen, ist faszinierend. Selbstredend werden auch hier die Mobiltelefone gezückt.

In der Turnhalle kann man derweil weitere interessante Aspekte der Polizeiarbeit begutachten und selbst ausprobieren: Fussabdrücke giessen, Fingerabdrücke in Echtzeit abgleichen und Phantombilder erstellen. «Wie bei C.S.I.», entfährt es einem Besucher. Ebenfalls hoch im Kurs sind Erinnerungsfotos – sogenannte Polfies – mit dem fast zwei Meter grossen Polibär aus Plüsch – nicht nur bei Kids, auch Polizistinnen und Polizisten posieren in einer freien Minute mit ihrem flauschigen Kollegen.

Begegnungen auf Augenhöhe

Im Gegensatz zum «Alibi ’16», das im Vorjahr in Olten stattfand, sind in Dornach auch das Grenzwachkorps (GWK) und die Polizei Baselland auf Platz. «Die Zusammenarbeit mit ihnen findet im täglichen Rahmen statt und ist sehr eng», sagt Andreas Mock. Korporal Benjamin Adams vom GWK Basel Süd hat jedenfalls Spass daran, seine Abteilung zu repräsentieren. «Es war schön, eingeladen zu werden», findet er und erklärt am GWK-Stand den faszinierten Leuten Nachtsicht- und Dokumentenprüfgerät. «Im Alltag komme ich eher selten dazu», lacht er.

Überhaupt fällt auf, wie gut die Frauen und Männer in Uniform am «Alibi ’17» mit der Bevölkerung interagieren. Man begegnet sich auf Augenhöhe, eine Distanz ist nicht auszumachen, was definitiv im Sinne der Polizei ist.