Bald soll Schluss sein mit Quecksilberdampflampen. Das hat die EU-Kommission vor zwei Jahren beschlossen. Seit 2015 dürfen solche Leuchten, die häufig in Strassenlaternen installiert werden, in Europa weder importiert noch produziert werden. Die Schweizer Energieverordnung hat diesen Beschluss übernommen. Das heisst: Auch Solothurner Gemeinden müssen auf effizientere Strassenbeleuchtung umstellen. Doch machen sie das auch?

Das will die Website von «topstreetlight» zeigen. Schweizer Gemeinden können dort angeben, wie viele Kilowattstunden (kWh) Strom ihre Beleuchtung pro Kilometer Strasse frisst. Rund 20 Solothurner Gemeinden sind auf dieser Rangliste vertreten.

Gemeinden mit bis zu 30 000 Einwohnern fallen in die Kategorie «mittlere Gemeinden». Wer weniger als 12 kWh Strom für die Strassenbeleuchtung verbraucht, kommt in der Bewertung gut weg. So die Stadt Solothurn. Laut Daniel Odermatt, Leiter Netze Strom der Regio Energie Solothurn, die für die öffentliche Beleuchtung in der Stadt zuständig ist, werden 9.8 kWh Strom verbraucht. 2008 habe man die ersten Versuche mit LED unternommen. «Heute ist die LED-Leuchte Standard», sagt Odermatt.

Anders in der Stadt Olten, für deren Beleuchtung die Aare Energie Olten AG (aen) zuständig ist. Laut Beat Erne, Kommunikationsleiter der aen, sind derzeit über 800 von insgesamt 4000 Leuchten Quecksilberdampflampen. Rund 700 sind LED-Leuchten. Olten steht hinter Grenchen und Solothurn auf der Rangliste der «mittleren Gemeinden». Obwohl Import und Produktion von Quecksilberdampflampen seit 2015 verboten sind, gibt es noch weitere Gemeinden im Kanton, die damit nach wie vor ihre Strassen beleuchten.

Ziel: Komplette Umstellung

Auch in Balsthal sind noch rund 30 «verbotene» Leuchten im Einsatz. Laut Beat Erne von der aen, die ebenfalls für die öffentliche Beleuchtung in Balsthal zuständig ist, werden diese bis 2018 ersetzt. Zudem sind in der Thaler Gemeinde weit mehr effiziente Leuchten im Einsatz: Über 300 sind LED- und rund 500 Natriumdampfleuchten. So ist Balsthal in der Kategorie «kleine Gemeinden» mit bis zu 10 000 Einwohnern Spitzenreiter auf der Rangliste. Auf Anfrage heisst es bei der Baudirektion, das Ziel sei die komplette Umstellung auf LED.

Aber: «Es ist nicht sehr sinnvoll, Leuchtmittel zu ersetzen, wenn deren Lebensdauer noch nicht erreicht ist», weiss Peter Baumann von der Zuchwiler Baudirektion. Die Gemeinde im Wasseramt schneidet in der Kategorie «kleine Gemeinden» am schlechtesten ab. Es mache mehr Sinn zu wechseln, wenn Leuchten sowieso ersetzt werden müssen, so Baumann weiter.

Sonst habe man «graue, verschwendete Energie». «Wir rüsten laufend auf LED um, wenn Leuchten ersetzt werden müssen oder neue Quartiere entstehen», bestätigt Pia Daumüller, Kommunikationsleiterin der AEK onyx AG, die in Zuchwil die Strassen beleuchtet. Zudem verwende man schon seit 15 Jahren keine Quecksilberdampflampen mehr, so Daumüller. Das gilt für die rund 20 von der AEK direkt versorgten Gemeinden. Die vier befragten Solothurner Gemeinden sparen nicht nur mit einzelnen LED-Leuchten Strom, sondern auch mit Dimm- und Sensorfunktionen.