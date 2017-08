Das Projekt der St.Gallerin Katja Schenker ist für einen der beiden Innenhöfe konzipiert und widmet sich den Grundthemen der zwischenmenschlichen Beziehungen und den damit verbundenen Fragen von Abhängigkeit und Vertrauen. Themen, welche die Menschen im Spital täglich in verschiedenster Art und Weise betreffen. Die Installation der in Däniken geborenen Künstlerin besteht aus einer Umlenkscheibe und einem Drahtseil, an dem an jedem Ende ein Stein befestigt ist: ein elliptisch geschliffener Marmor und ein roh belassener Lavatuff-Stein. Bei Regen saugt sich der Lavatuff voll, wird schwerer und senkt sich ab. Sobald das gespeicherte Wasser bei schönem Wetter verdunstet, gerät die Seilschaft erneut in Bewegung.

Sabina Lang und Daniel Baumanns verspiegeltes Mobile