Das Parterre des Kunstmuseums Olten bespielt derzeit der Zürcher Künstler Roland Roos mit seinem Projekt «Import/Export». Am Beispiel der Textilindustrie Bulgariens geht er der Frage nach, wie sich die Arbeitsbedingungen in verschiedenen europäischen Ländern unterscheiden und wie wir diese wahrnehmen. Im Kunstmuseum hat er einen Training Ground mit Industrienähmaschinen eingerichtet. An diesen kann man sich auf einen zweiwöchigen Arbeitseinsatz in der bulgarischen Textilfirma Pirin-Tex vorbereiten. Voraussetzung für den über das Projekt finanzierten Aktivurlaub ist das Bestehen eines Eignungstests und die Teilnahme an einem im Museum angebotenen Bulgarisch-Crash-Kurs. Dieser bildet die Grundlage für den Austausch mit den 2500 Mitarbeitern im bulgarischen Goze Deltschew. (MGT/OTR)