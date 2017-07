Techniker HF

Feierliche Diplomübergabe der Höheren Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) im Grenchner Velodrome. 2 Absolventinnen und 42 Absolventen der berufsbegleitenden Studiengänge Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Systemtechnik sowie 7 Absolventen eines Nachdiplomstudiums in Automation, Softwareentwicklung und Wirtschaftsinformatik erhielten ihr Diplom als Techniker HF. HFTM-Direktor Michael Benker begrüsste rund 200 Gäste.

Die Wirtschaftsförderin der Stadt Grenchen, Karin Heimann, unterstrich in ihrer Festansprache die Wichtigkeit der unmittelbaren Nähe der HFTM zur Wirtschaft in den Kantonen Solothurn und Bern, die im Förderverein und in der Trägerschaft des Instituts breit abgestützt vertreten ist. Dies garantiere eine auf die Bedürfnisse des regionalen Werkplatzes massgeschneiderte Ausbildung, die dadurch höchsten Qualitätsansprüchen sowohl seitens der Studierenden wie auch der Wirtschaft gerecht werden kann.

Eingebettet war die Diplomübergabe in die Diplomausstellung, die Leistungsshow der Diplomandinnen und Diplomanden (wir berichteten). Aus Platzgründen entschied man sich, die Feierlichkeiten erstmals in die grosse Halle des Velodrome zu verlegen. Die Möglichkeit, einen exklusiven Einblick in die Zukunft des hiesigen Werkplatzes zu werfen, wurde denn auch von der Bevölkerung rege genutzt.

Tatsächlich sind die Berufsaussichten für Techniker(innen) HF nach wie vor ausgezeichnet. Der Fachkräftemangel in den MINT-Berufen macht sie zu gefragten Berufsleuten. Ein grosser Teil der Studierenden kann aus mehreren Jobangeboten auswählen. Gleichzeitig ist das Interesse für die Ausbildung an der HFTM ungebrochen und der Nachwuchs steht bereit. 2017 beginnen über 150 Frauen und Männer ihr Studium an der HFTM und in ein paar Jahren halten auch sie ein begehrtes Diplom in den Händen. (mgt)

