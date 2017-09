Beim Treuhand- und Beratungsunternehmen BDO Region Mittelland ist es zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Der bisherige Leiter der Regionaldirektion, der 61-jährige Hansjörg Stöckli, zieht sich nach 34 Jahren bei der BDO in den Ruhestand zurück. Seine Funktion übernahm auf den 1. September der diplomierte Wirtschaftsprüfer Harry Affolter. Er wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung von BDO Schweiz. Der 53-jährige Affolter arbeitet seit mehr als 30 Jahren für BDO-Kunden in den Kantonen Solothurn und Bern, teilte die BDO mit. Er habe massgeblich zur Entwicklung von BDO in dieser Region beigetragen. Harry Affolter übernehme von Hansjörg Stöckli eine gut entwickelte Regionaldirektion. Mit der Gründung der Niederlassung in Langenthal 2015 habe Stöckli die Präsenz von BDO in der Region Mittelland auf sieben Standorte (Solothurn, Bern, Biel, Burgdorf, Grenchen, Olten, Langenthal) ausgebaut. Heute beschäftige die BDO Region Mittelland rund 230 Mitarbeitende. Mit 33 Niederlassungen und mehr als 1000 Mitarbeitenden erwirtschaftete die BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, 2016 einen Umsatz von 195,1 Millionen Franken. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung, Unternehmensberatung, Informatik sowie Immobilien an. (FS)