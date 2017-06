60 Prozent der Befragten gaben an, dass die digitale Transformation bereits fester Bestandteil der Unternehmens-Strategie sei. Und 40 Prozent bestätigten, dass Digitalisierung von Vorgesetzten explizit gefördert werde. Ein grosser Teil der Befragten erachtet Business-IT/Alignment und die entsprechenden Prozesse als zentral für einen problemlosen Ablauf bei der Realisierung der digitalen Strategie. Bei den Fachkompetenzen und dem Know-how ist ein Defizit bei der Schulung zu erkennen. Derzeit fehlen vor allem im Bereich IT-Software-Entwicklung Fachkräfte. Gefolgt vom Bereich Forschung und Entwicklung und dann der IT-System-Administration.

Am meisten zu reden gab der Vergleich der wichtigen Fachkompetenzen in 5 Jahren und heute. Manches ist erwartet, etliches überrascht. Social-Media-Kenntnisse würden fast dreimal wichtiger. Das Projektmanagement schrumpfe auf zwei Drittel seiner Wichtigkeit, ebenso das Verständnis für Programmierung. Wichtiger würden das Veränderungsmanagement, Daten-Analyse und Daten-Interpretationsfähigkeiten sowie allgemeine Digitalkompetenz.

Grivas wollte vor allem die Diskussion anregen. «Wir sind in einer Zeit, in der technologisch sehr viel passiert. Das geschah schon vorher, aber jetzt ist das Tempo anders», sagte sie. Die Informationstechnologie (IT) hätte nun eine ganz andere Funktion: «Die IT ist nicht nur da, um das Business zu unterstützen, sondern um das Business zu treiben.» Ein Zuhörer fragte, ob sich Digitalisierung auf das Wachstum auswirke. Grivas meinte, Studien im Ausland würden zeigen, «dass Firmen, die digitalisiert unterwegs sind, mehr Gewinn machen».

Branchen-Unterschiede

Moderator Roger Graber von der kantonalen Wirtschaftsförderung fragte Grivas, wie weit wir im nationalen Vergleich seien. Grivas: «Es gibt Branchen, die attackiert werden von New Players, die müssen transformieren und sind in der Digitalisierung weiter.» So die Handelsindustrie und die Pharma, während traditionellere Branchen wie die Verwaltung zurückstünden. Dies bestätigte in der Podiumsdiskussion auch Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Im Kanton gebe es vor allem Präzisionsindustrie und Metallverarbeitung, die seien vor allem bei der Produktionssteigerung mit Automatisierung beschäftigt, weniger mit anderen Bereichen der Digitalisierung.

Es wurden auch Probleme und Ängste angesprochen. Daniel Probst meinte: «Wir müssen Vertrauen haben, nicht in den Staat, sondern in alle Akteure.» Bald werde die Bevölkerungszahl wieder abnehmen, sodass wir froh seien, dass uns Maschinen Arbeit abnehmen. Julian Portmann, Leiter Business Operation bei der Centris, sah die schwierige Verantwortung der Unternehmer, den Leuten auch in fünf Jahren noch einen Job geben zu können. Früher hätte eine Umschulung noch nicht so umfassend geschehen müssen. «Man muss aufpassen, dass wir nicht in zu viel Digitalisierung hineinkommen.»