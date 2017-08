Er war die kürzeste Verbindung zwischen Aventicum und Augusta Raurica. Heute noch ist auf dem sogenannten Römerweg – nun der Wanderweg zwischen Balsthal und Holderbank – die alte befestigte Strasse mit Karrenrinnen zu finden. Früher vermutete man, dass es sich dabei um römische Abnutzungsspuren handelte.

In Stein gemeisselt

Heute weiss man, dass diese eingekerbten Rinnen in die Strassenbefestigung Sicherungsmassnahmen aus dem frühen Mittelalter sind.

Damals wurden die Karrenrinnen extra in die Steine eingemeisselt, damit die schweren Fuhrwerke die steile und gefährliche Stelle mit Seilen gesichert in der vorbestimmten Spur passieren konnten, ohne bei den gefürchteten Radblockaden in den Wald abzurutschen.