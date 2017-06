Eigentlich war Andrea Dekorateurin, die Arbeit habe sie aber frustriert. Also hat sie an der Hochschule der Künste in Bern visuelle Kommunikation studiert und nebenbei Käfer-Exponate aus dem Museum gezeichnet – «wie so e Gstörti!» – weil sie sie schön fand. Dass sie mittlerweile Mehlwürmer in Falaffel verwandelt, entspringt also einem ästhetischen Gedanken. Und so wurde aus der Abschlussarbeit ein Kochbuch, dessen Potential die Autorin erst später erkannte. «Es stand lange im Regal, was ich schade fand.» Daher habe sie ihr Wissen vertieft, begonnen Anlässe durchzuführen, einen Master of Design mit Schwerpunkt «Ereignis» erlangt und ihre eigene Firma gegründet hat, das «FutureFoodLab».

Was folgt auf den Insekten-Hype?

Ihre Firma ist weit mehr als eine Insektenküche. «Mich interessiert das Essen der Zukunft», sozusagen das unausgeschöpfte Potential an Nahrung. Insekten zu essen ergibt nämlich durchaus Sinn, bieten diese doch eine eiweissreiche und ökologischere Alternative zu Fleisch.

Natürlich gebe es Leute, die das für überflüssig halten. «Das ist okay. Jeder soll seine eigene Meinung bilden.» Dazu bietet sie die Gelegenheiten.» Kochkurse, Caterings, Dinner oder auch Vorträge – Andrea ist begehrt. «Im Moment könnte ich mich vierteilen», sagt sie lachend.

«Aber die Insekten sind ein Hype, der wieder abflacht», ist sie sicher. Nicht umsonst hat sie in ihrem Studium gelernt, Trends zu beobachten. Erst wenige Restaurants verkaufen Insekten-Speisen, Grosshändler kämpfen noch mit Importschwierigkeiten.

Derweil schaut die Designerin schon über den nächsten Tellerrand hinaus. In ihrem Kochbuch finden sich Rezepte mit künstlichem Fleisch, Mikroalgen und Quallen. Zudem Insekten, die in der Schweiz nicht zum Verzehr zugelassen sind. «Weil ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper noch nicht untersucht sind. Dabei würden einige von ihnen als Gerichte mehr Sinn ergeben als etwa Mehlwürmer.»

Drohnenlarven zum Beispiel. «Sie werden normalerweise von den Imkern weggeworfen – in der Schweiz bis zu 100 Tonnen pro Jahr! Man kann sie anbraten und in Honig wenden… mega fein!», schwärmt sie.

Ihre Visionen gehen aber weit über Rezepte hinaus. Derzeit arbeitet sie mit den Mehlwurmzüchtern Kaspar Ramseier und Damian Rihs zusammen. Ihre Idee klingt nach einem Perpetuum mobile: Ein Restaurant, dessen Rüstabfälle als Futter für Mehlwürmer dienen, die wiederum auf dem Teller der Gäste landen. Der Kot der Mehlwürmer soll dem Anbau von Pilzen dienen. Denn was kaum jemand weiss: «Der Dung von Mehlwürmern ist sehr nährstoffhaltig. Ein Wundermittel!»

«Vogelfutter halt!»

Mein Blick fällt von Zeit zu Zeit auf das Heimchen vor mir. Nun hat mich die Neugier gepackt. Ich nehme es in die Hand, überwinde mich fast, bevor ich doch frage: «Die zerbeisst man wirklich?» – «Ja!» Wenige Sekunden später ist die Grille in meinem Mund – und sofort tritt ein nussiger Geschmack hervor, der mich kurz vergessen lässt, was ich da gerade esse. Tatsächlich ähnelt der Geschmack einer Körnermischung. «Vogelfutter halt», lachen wir. Das kulturell bedingte Ekelgefühl ist noch nicht ganz weg. Die Neugier auf das Essen der Zukunft aber umso grösser.